CORTINAMETRAGGIO - Al via i Bandi 2018

12/09/2017, 16:54

Dopo la presentazione alla 74a Mostra del Cinema di Venezia, al via i bandi per la 13° edizione di Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana che si terrà a Cortina dal 19 al 25 marzo 2018, ideato e diretto da Maddalena Mayneri.Online sul sito del festival i bandi per le quattro sezioni competitive della kermesse: Cortometraggi, Videoclip Musicali, Web Stories e Branded Entertainment.La sezione Cortometraggi riguarda corti narrativi, di nazionalità italiana che spaziano dal genere horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatico, di durata non superiore ai 20 minuti, realizzati nel corso del 2017.La sezione Web Stories, da intendersi come cortometraggio di fiction fruibile solamente sul web è aperta a tutti i prodotti di nazionalità italiana di diverso genere. Potranno concorrere lavori che vanno dall’horror al thriller alla fantascienza, ma anche di genere poliziesco e drammatico. La durata non potrà essere superiore ai 20 minuti e dovranno essere state realizzate nel corso del 2017. La Web Story deve essere stata prodotta e distribuita pubblicamente su internet dal 1 gennaio 2017 al 5 febbraio 2018.Da quest’anno inoltre il festival si arricchisce della nuova sezione Branded Entertainment, organizzata in collaborazione con OBE-Osservatorio Branded Entertainment che vede al centro il mondo della pubblicità e la creatività legata alla promozione di un brand.La sezione Videoclip Musicali, inoltre, è aperta a tutti i prodotti di nazionalità Italiana di qualunque genere musicale prodotti e distribuiti pubblicamente su internet dal 1 gennaio 2017 al 5 febbraio 2018.La scadenza per le iscrizioni alle quattro Sezioni del festival è il 5 febbraio 2018.La selezione avverrà a cura e a insindacabile giudizio della Direzione Artistica del Festival. La Direzione del Festival nominerà una Giuria di selezionati professionisti del settore cinematografico individuati tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori e distributori.Per la Sezione Cortometraggi oltre al Premio, in denaro, al miglior corto assoluto, ci sarà il Premio del pubblico al miglior corto e il Premio al miglior attore, il premio alla miglior attrice, il premio ai migliori dialoghi e il premio alla miglior colonna sonora. Per la sezione videoclip musicali sarà assegnato il premio al miglior videoclip, mentre per la sezione web stories ci sarà il premio alla miglior web story, per la sezione Branded Content sarà assegnato il Premio al miglior corto Branded Entertainment.