TORINO SHORT FILM MARKET - Ultime due settimane per iscrivere film e progetti

12/09/2017, 13:41

Il secondo, organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema - Torino Film Festival e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, avrà luogo tra il 29 novembre e il 1° dicembre 2017.Già dalla sua prima edizione, il TSFM si è configurato come il principale evento industry per la forma breve in Italia. Un luogo dove chi ha realizzato, o intende realizzare, un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer. Tra i vari ospiti già confermati figurano, per questa seconda edizione, rappresentanti di RAI, Mediaset, Canal +, France Télévision, Tribeca Film Festival e Cross Video Days.Nel corso del TSFM avranno luogo 3 pitch, finalizzati a sviluppo di progetti e alla vendita di prodotti. Le call per partecipare a questi 3 pitch sono ancora aperte.La deadline per queste 3 call è fissata per il 25 settembre 2017.Le call aperte:Oltrecorto – Sviluppo di lungometraggi e serie TV da cortometraggiOltrecorto è un progetto per progetti di lungometraggi e serie TV che siano l’evoluzione di un cortometraggio già realizzato. I corti e i progetti verranno presentati, nel corso di un pitch, a una platea di produttori e broadcaster alla ricerca di talenti con il fine di costruire un ponte tra il mondo del corto e quello della produzione. Il progetto di lungometraggio o serie TV deve essere pertanto un ampliamento narrativo di un’opera breve già realizzata.Digita! – Contenuti digitaliTorino Short Film Market si apre quest’anno ai formati digitali con una call apposita indirizzata a contenuti digitali pensati per la Rete, per la Realtà Aumentata o la Realtà Virtuale. Storie transmediali, interattive e generi specificamente per il web (come le webserie o i video digitali) o per il mobile (mobile series, storie-app).Distributor meet buyers – Presentazione di cataloghi di distributori di cortometraggiLa call è aperta a distributori, di qualunque Paese, che dispongano di un catalogo – nazionale o internazionale – di cortometraggi fino a 30’ da presentare a potenziali buyers televisivi e web. Non vi sono restrizioni di genere e tecnica.Infine, è aperta anche la call per film. Deadline: 25 settembreIl Torino Short Film Market dispone di una sala proiezioni, alla quale possono accedere i soli accreditati, in funzione per tutta la durata dell’evento. Inoltre, una video library di corti è messa a disposizione degli accreditati, riservando la priorità ai buyers. Il TSFM non è un festival, pertanto non sono previste sezioni competitive, né vincoli di première per l’iscrizione dei lavori. L’iscrizione di un film al TSFM garantisce la sua presenza all’interno della video library, ma non il suo inserimento in specifici programmi realizzati dai curatori per gli screening.Regolamenti, modalità d’iscrizione e informazioni su:tsfm.centrodelcorto.it