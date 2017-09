BOX OFFICE - "Cattivissimo Me 3" sempre in vetta

Cattivissimo me 3



11/09/2017, 20:10

Antonio Capellupo



Dal 4 al 10 Settembre ่ ancora l'animazione a farla da padrone." di Pierre Coffin e Kyle Balda continua a mantenere la vetta della Top10 aggiungendo altri € 3.607.947 al suo totale grazie a 566.717 amanti dell'animazione.Seconda posizione per "" di Christopher Nolan che ha totalizzato € 3.017.709 con 447.043 accessi in sala.Chiude il podio "" di Edgar Wright con € 843.686 di incasso e 118.459 presenze.Unico italiano in classifica e fresco di presentazione a Venezia, ่ "" di Silvio Soldini, che al sesto posto si porta a casa € 439.520 grazie a 65.653 spettatori.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 CATTIVISSIMO ME 3 - € 3.607.947 - 566.7172 DUNKIRK - € 3.017.709 - 447.0433 BABY DRIVER - IL GENIO DELLA FUGA - € 843.686 - 118.4594 LA FRATELLANZA - € 759.298 - 102.8415 ALL EYEZ ON ME - € 459.267 - 57.3316 IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE - € 439.520 - 65.6537 OVERDRIVE - € 271.777 - 43.3448 THE DEVIL'S CANDY USA - € 258.622 - 34.9359 AMITYVILLE - IL RISVEGLIO - € 168.795 - 27.01010 ANNABELLE 2: CREATION - € 124.790 - 19.204