VIVA L'ITALIA - Il 12 settembre in prima serata su Rai Movie

Una scena del film "Viva l'Italia"



11/09/2017, 13:20

Martedì 12 settembre 2017 alle 21.10 Rai Movie propone il film "", diretto die interpretato da Michele Placido, Raoul Bova, Ambra Angiolini, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo.Michele Spagnolo è un importante uomo politico, leader del partito “Viva l’ltalia”. In una militanza politica di trent’anni, ha sistemato i suoi tre figli (Valerio, Riccardo e Susanna) attraverso varie raccomandazioni. Mentre si sta intrattenendo con l’amante, Michele viene colpito da un ictus; per sua fortuna nulla di grave, ma rimane danneggiata quella parte del cervello che toglie i freni inibitori: a causa di questa inattesa franchezza, Michele comincia sin dall’ospedale dove è ricoverato a dire tutto ciò che gli passa per la testa, confessando tutte quelle verità che per anni si era impegnato a tenere nascoste.