VENEZIA 74 - Tutti i premi. Leone d'Oro a "The Shape of Water"

Il Leone d'Oro



09/09/2017, 20:49

La Giuria di, presieduta da Annette Bening e composta da Ildikó Enyedi, Michel Franco, Rebecca Hall, Anna Mouglalis, Jasmine Trinca, David Stratton, Edgar Wright e Yonfan, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi:THE SHAPE OF WATER di Guillermo del Toro (USA)FOXTROT di Samuel Maoz (Israele, Germania, Francia, Svizzera)LEONE D’ARGENTO - PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA a:Xavier Legrand per il film JUSQU’À LA GARDE (Francia)Kamel El Basha nel film THE INSULT di Ziad Doueiri (Libano, Francia)Martin McDonagh per il film THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh (Gran Bretagna)SWEET COUNTRY di Warwick Thornton (Australia)Charlie Plummer nel film LEAN ON PETE di Andrew Haigh (Gran Bretagna)La Giuria Orizzonti della 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da Gianni Amelio e composta da Rakhshan Banietemad, Ami Canaan Mann, Mark Cousins, Andrés Duprat, Fien Troch, Rebecca Zlotowski, dopo aver visionato i 31 film in concorso, assegna:NICO, 1988 di Susanna Nicchiarelli (Italia, Belgio)Vahid Jalilvand per BEDOUNE TARIKH, BEDOUNE EMZA (NO DATE, NO SIGNATURE) (Iran)CANIBA di Véréna Paravel e Lucien Castaing-Taylor (Francia, Usa)Lyna Khoudri nel film LES BIENHEUREUX di Sofia Djama (Francia, Belgio, Qatar)Navid Mohammadzadeh nel film BEDOUNE TARIKH, BEDOUNE EMZA (NO DATE, NO SIGNATURE) di Vahid Jalilvand (Iran)Dominique Welinski e René Ballesteros per il film LOS VERSOS DEL OLVIDO di Alireza Khatami (Francia, Germania, Paesi Bassi, Cile)GROS CHAGRIN di Céline Devaux (Francia)GROS CHAGRIN di Céline Devaux (Francia)La Giuria Leone del Futuro - Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” della 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da Benoît Jacquot e composta da Geoff Andrew, Albert Lee, Greta Scarano e Yorgos Zois, assegna il:JUSQU’À LA GARDE di Xavier Legrand (Francia)nonché e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.La Giuria presieduta da Giuseppe Piccioni e composta da studenti di cinema provenienti da diverse Università italiane: 26 laureandi in Storia del Cinema, indicati dai docenti di 12 DAMS e della veneziana Ca’ Foscari, ha deciso di assegnare i seguenti premi:THE PRINCE AND THE DYBBUK di Elwira Niewiera e Piotr Rosołowski (Polonia, Germania)IDI I SMOTRI (VA’ E VEDI) di Elem Klimov (URSS, 1985)La Giuria internazionale della sezione Venice Virtual Reality, presieduta da John Landis e composta da Céline Sciamma e Ricky Tognazzi, assegna:ARDEN’S WAKE (EXPANDED) di Eugene YK Chung (USA)LA CAMERA INSABBIATA di Laurie Anderson e Hsin-Chien Huang (USA, Taiwan)BLOODLESS di Gina Kim (Corea del Sud, USA)