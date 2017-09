09/09/2017, 09:58

Dal 15 al 17 settembre 2017 si inaugura a Martina Franca ((TA), la prima edizione de “”, festival creato da, regista e direttrice artistica della manifestazione, e dal presidente Lucio Montanaro, storico interprete della commedia italiana.Una kermesse che inizia da quest’anno con un ricco programma di appuntamenti tra incontri e talks con gli ospiti e proiezioni; venerdì 15, dopo il vernissage d’apertura delladell’artista foggiano Filippo Quaranta, si parte con la prima giornata dedicata alla musica legata al genere, attraverso uno dei suoi maggiori esponenti: il compositore Piero Umiliani. A lui è intitolato il “” che sarà consegnato alla storica band prog italiana Osanna per la colonna sonora di “”.Si prosegue sabato 16 con la giornata dedicata a “” con la proiezione dell’attualissimo “” di Toni D’Angelo e i polizieschi “a” di Umberto Lenzi e “” di Alfonso Brescia.Domenica 17 è la volta dell’omaggio al grande cineastaper la sezione “”, con la proiezione del documentario “” di M. Deborah Farina e i due cult di Di Leo “” (in omaggio anche al recentemente scomparso Gastone Moschin – Ugo Piazza nella pellicola) e “L”. Grandi ospiti attesi nella cittadina pugliese: dal regista Toni D’Angelo al leader degli Osanna Lino Vairetti, da Elisabetta Umiliani all’autore di Stracult Stefano Raffaele, al direttore del Circolo del Cinema Dino Risi Lorenzo Procacci Leone.Una manifestazione che vede ancora una volta la Regione Puglia come grande terra di cinema e quale migliore location di Martina Franca, già rinomato set per molte produzioni tra gli anni Settanta e Ottanta, per ospitare Le Giornate. “”, spiega, “.”, Martina Franca (Ta), Hotel Rococò, Sala Cinema; dal 15 al 17 settembre 2017, ore 18.30.