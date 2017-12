LASCIATI ANDARE - In DVD e Blu-ray Disc

DVD "Lasciati Andare"



07/09/2017, 17:23

”, la brillante e fortunata commediacon Toni Servillo, Veronica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli, dall'8 settembre 2017 sarà disponibile in DVD e Blu-Ray Disc.Il film è già disponibile sulle principali piattaforme digitali.Eletto Miglior Commedia dell'Anno ai Globi d'Oro e insignito del Nastro d'Argento per la Miglior attrice non protagonista (Carla Signoris) e del Ciak d'Oro per il Miglior Attore Non Protagonista (Luca Marinelli), "", dopo il grande successo di pubblico e di critica in Italia, sta ora conquistando il pubblico straniero: Stati Uniti, Cina, Canada, Australia, Argentina, Taiwan, Israele, Turchia, Spagna e Grecia, sono alcuni dei paesi che lo stanno distribuendo.Prodotto da Cattleya con Rai Cinema, “” è distribuito in Italia da 01 Distribution.