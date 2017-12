VENEZIA 74 - Nicola Guaglianone consegna il Premio Opera Prima "Luigi De Laurentiis" - Leone del Futuro

Nicola Guaglianone



Sarà lo sceneggiatorea consegnare, durante ladella, sabato 9 settembre 2017, il "", giunto alla sua ventunesima edizione.Il vincitore, decretato dalla giuria Internazionale presieduta da Benoît Jacquot, riceverà un premio di 100.000 dollari, messi a disposizione dalla Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.ha firmato insieme a Gabriele Mainetti la sceneggiatura di “Lo chiamavano Jeeg Robot”e ha vinto il David di Donatello per la sceneggiatura del film “Indivisibili”, diretto da Edoardo De Angelis. Nel 2017 trionfa al botteghino con la commedia “L’Ora Legale” scritta insieme a Ficarra e Picone, Edoardo De Angelis e Fabrizio Testini.Insieme a Menotti e Carlo Verdone, ha scritto la sceneggiatura di "Benedetta Follia", la nuova commedia diretta e interpretata da Carlo Verdone con Ilenia Pastorelli tuttora in fase di riprese.Il film, prodotto da Filmauro, uscirà in sala all’inizio del 2018.