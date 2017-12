VENEZIA 74 - La River Road Entertainment dall'Industry Club al red carpet della Mostra

07/09/2017, 15:30

Lunedý 4 settembre 2017 allaRiver Road Entertainment ha attirato notevole spazio e visibilitÓ.Il regista e produttoreha presentato all'Industry Club, area riservata ai produttori accreditati alla Biennale, i nuovi progetti di River Road Entertainment e tra questi "" film girato quasi interamente tra la Lombardia e la Corsica.Ad attirare l'attenzione dei giornalisti italiani e internazionali il parterre che ha accompagnato Silighini.Accompagnato da, Silighini Ŕ salito sul red carpet e ha presenziato a tutti gli eventi del Festival accompagnato,oltre che da una rappresentanza del cast di alcuni suoi film, anche da splendide modelle e star dello spettacolo italiano che hanno monipolizzato gli oltre 100 fotografi presenti sul tappeto rosso; prima fra tutteamica di Silighini da molti anni avvinghiata al regista con uno splendido abito a fantasia orientale di Gabriele Fioruci e da, l'ex Velina di Striscia che per ricordare il ruolo dell'angelo nell'ultimo film del regista ha indossato un abito bianco creato per l'occasione da Yvonne Paiano con due piccole ali di seta.Presente, la Maddalena, che indossava un abito con strascico azzurro in stile Grace Kelly nato dalle mani dell'artigiana pimontese Silvia Visca giÓ stilista per la notte degli Oscar 2017.Con Silighini, in look casual firmato Giorgio Armani, anchenota per aver partecipato all'isola dei famosi.Alla prima di "" film in concorso per il Leone d'oro prodotto da Raicinema presenti anche, attori nel film "" econche vedremo presto in scena