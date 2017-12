CICCIOLINA. L'ARTE DELLO SCANDALO - Selezionato al 12° Berlin PornFilmFestival

07/09/2017, 14:35

Il documentario "" di Alessandro Melazzini č stato selezionato alla dodicesima edizione del, in programma nella capitale tedesca dal 24 al 29 ottobre 2017.Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina, ha vissuto un percorso artistico e umano forse unico nel panorama mondiale.Partita dall’Ungheria comunista inseguendo i richiami della Dolce Vita italiana, ha trovato nel Belpaese il terreno fertile per una carriera all’insegna dello scandalo.Le sue maliziose foto di ninfa svestita sono state il trampolino di lancio per una fulminante carriera che l’ha vista approdare via via alla radio, alla televisione e al cinema erotico e porno.Unica fino ad allora nella storia delle democrazie, Ilona Staller č riuscita, da pornostar, a farsi eleggere deputata, conseguendo con questa inaspettata vittoria una fama planetaria.Il tempestoso connubio con Jeff Koons, di cui č stata moglie e Musa, ha infine definitivamente consacrato il suo ruolo iconico nella cultura pop contemporanea.Grazie anche a una approfondita ricerca sul materiale d’archivio, Cicciolina. L'arte dello scandalo racconta con passione e ironia il fenomeno Ilona Staller nelle sue molteplici sfaccettature, collocandolo nel contesto politico italiano del tempo.