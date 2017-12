GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Il futuro distopico di Life Guidance

Una scena di "Life Guidance" di Ruth Mader



07/09/2017, 14:30

Domani, 8 Settembre 2017, le Giornate degli Autori presentano il penultimo film in concorso della selezione 2017: "" di Ruth Mader. L’ultimo film in programma, "", di Jhonny Hendrix Hinestroza, sarà presentato Sabato 9 Settembre alle 11.30 in Sala Perla." ci porta in un futuro distopico spaventosamente vicino. È un film che provoca lo stesso atterrimento che si prova rileggendo le pagine di Orwell trentacinque anni dopo quel “1982”.Ma domani è anche il giorno del verdetto. La giuria del progetto 28 Times Cinema, composta da ventotto giovani provenienti da altrettanti stati membri dell’Unione Europea e presieduta dalla regista iraniana Samira Makhmalbaf, si riunirà a partire dalle 11.30 alla villa degli Autori per deliberare e scegliere solo uno dei dodici film in concorso. Sarà una discussione aperta al pubblico curioso che potrà assistere alla delibera. Allo stesso tempo, l’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Giornate degli Autori.è una veterana dei festival internazionali sin dai primi corti e dal successo della sua opera prima Struggle a Cannes (nel 2003). Con il suo ultimo film ci fa conoscere come funziona la società del capitalismo perfetto: in "" è sostenuta da persone di successo, mentre i “beneficiari minimi” vivono sedati nelle Fortezze del Sonno. La maggioranza dei fortunati si percepisce come felice. Degli altri si occupa un’agenzia: la "", appunto, incaricata di trasformare gli insoddisfatti in persone realizzate. Alexander è totalmente integrato al sistema. Tuttavia, una parola sbagliata rivolta a suo figlio è sufficiente per mettere in moto "". Alexander si ribella e si scontra con l’orrore di un sistema all’apparenza trasparente e affidabile." - dice la regista - ""." – dice– "".L’appuntamento con "" è in Sala Perla alle 17.00 e subito dopo la proiezione la regista risponderà alle domande del pubblico.A poche ore dalla fine della quattordicesima edizione delle, è da non perdere l’appuntamento (dalle 11.30) per il verdetto sul vincitore del2017: in villa e in diretta streaming su Facebook.