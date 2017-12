THE MILLIONAIRS - In prima TV su Studio Universal

Claudio Santamaria



08/09/2017, 14:26

Andrà in onda il 27 novembre 2017 alle 20:40 su Studio Universal (Mediaset Premium DT), all’interno del programma A NOI PIACE CORTO, "", che segna il debutto alla regia di. Tratto dall’omonimo racconto dell’illustratore svizzero Thomas Ott, il corto mette in scena una lunga notte, durante la quale le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi ad opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta." – dice- ""." sono 14 intensi minuti in cui si intrecciano le vite di 5 personaggi magistralmente interpretati da Sabrina Impacciatore, Peppe Servillo, Massimo De Stantis, Giordano De Plano e Fabio Limongi.Integralmente girato tra Lucania e Calabria, "" è stato prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, che torna a collaborare con Claudio Santamaria – anche se in vesti diverse - dopo il grande successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Per rendere possibile questo progetto è stato determinante, inoltre, il sostegno della Calabria Film Commission, della Lucana Film Commission, l’interesse Culturale e il contributo economico del Mibact, oltre che il patrocinio della Regione Basilicata e della Regione Calabria." di Claudio Santamaria è distribuito da Lucky Red e le vendite internazionali sono seguite da True Colours.