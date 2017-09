VENEZIA 74 - A Michael Caine il Biografilm Celebration of Lives Award

Andrea Romeo e Sir Michael Caine



06/09/2017, 15:06

Alla, il direttore artistico di Biografilm Festival – International Celebration of Livesha consegnato a Siril, il premio che Biografilm Festival dedica ai grandi narratori che con le loro opere e la loro vita hanno lasciato un segno profondo nella storia contemporanea, già assegnato tra gli altri a Charlie Kaufman, Marina Abramovic, Michel Gondry, Gael García Bernal, Peter Greenaway e alla famiglia Coppola.Vincitore di due premi Oscar® e di tre Golden Globe®, Sir Michael Caine è a Venezia per presentare "" di David Batty, un travolgente viaggio nella mitica Swinging London, tra racconti personali e straordinarie immagini di quegli anni, alla riscoperta degli artisti che fecero grande quella stagione culturale, dai Beatles a Twiggy, dal fotografo David Bailey a Marianne Faithfull, dai Rolling Stones alla stilista Mary Quant, creatrice della minigonna.Il film, accolto a Venezia con grande successo sia di pubblico che di critica, sarà distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures, la casa di distribuzione cinematografica nata a Bologna dall’esperienza di Biografilm Festival e che da Bologna opera e distribuisce film in tutta Italia.