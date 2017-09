WHEN EAST MEETS WEST 2018 - Lanciata la call for entries

WEMW



06/09/2017, 15:01

Dopo un’estate ricca di successi ai principali festival internazionali per diversi film presentati alle scorse edizioni di WEMW (per citarne solo alcuni, In Praise of Nothing di Boris Mitic a Locarno, Nico 1988 di Susanna Nicchiarelli e Hannah di Andrea Pallaoro a Venezia), When East Meets West è felice di annunciare la call for entries della prossima edizione, in programma a Trieste dal 21 al 23 gennaio 2018.WEMW avrà un nuovo East & West focus e riunirà oltre 400 professionisti da tutta Europa, e, in particolare, dai territori scelti per il 2018: Paesi Nordici e Sud Est Europa. A partire da oggi è possibile iscrivere i propri progetti in sviluppo al ‘Forum di co-produzione’ e i propri film in fase di post-produzione al workshop ‘First Cut Lab’. Qui di seguito trovate maggiori dettagli sulle linee guida.WEMW Co-production ForumDEADLINE: 31 ottobre 2017Produttori da tutta Europa, Canada, USA e America Latina potranno inviare la propria application e WEMW selezionerà 20 progetti in sviluppo con un potenziale di co-produzione o co-finanziamento con Paesi Nordici, Sud Est Europa o Italia. I progetti possono essere lungometraggi di finzione o documentari preferibilmente con il 15% del budget già confermato (info più dettagliate sui criteri di eleggibilità su www.wemw.it).Accanto all’EAVE scholarship, al FLOW Postproduction Award, all’EWA – European Women’s Audiovisual Network Award e al PRODUCERS NETWORK Prize, tutti i progetti selezionati potranno concorrere per il nuovo FILM CENTER SERBIA Development Award, premio del valore di 3.000 euro per il miglior progetto.FIRST CUT LABDEADLINE: 7 dicembre 2017FCL è un programma pensato per 3 lungometraggi di finzione in fase di montaggio provenienti da Europa dell’Est e Italia. I team di produttore/regista selezionati riceveranno consigli mirati da un esperto montatore (Benjamin Mirguet) e feedback da professionisti internazionali del settore (produttori creativi, programmatori di festival, sales agents, etc). L’obiettivo è quello di migliorare il valore artistico dei rough cuts selezionati e, al contempo, accrescere il potenziale di vendita e la possibile partecipazione a festival. Tutte le applications devono includere materiale video della durata non inferiore ai 60 minuti.Accanto a ‘WEMW Co-production Forum’ e ‘First Cut Lab’, il programma di When East Meets West 2018 includerà molte altre iniziative, come la sezione work in progress per documentari Last Stop Trieste e l’EAVE live stream session. Inoltre, grazie alla preziosa collaborazione con tutti i fondi nazionali di Paesi Nordici e Sud Est Europa, WEMW riunirà una nutrita delegazione di oltre 100 professionisti provenienti dai territori in focus, e presenterà una serie di panel e case studies dedicati alle possibilità di co-produzione con queste aree.Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.wemw.itSeguici su Facebook!WEMW è organizzato da Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e Trieste Film Festival in collaborazione con EAVE, Maia Workshops, Creative Europe Desk Italy, EURIMAGES, e il supporto di Creative Europe/MEDIA Programme, MiBACT - Direzione Generale per il Cinema, CEI - Central European Initiative e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.