MONTECATINI FILMVIDEO 68 - Tutti i film selezionati

10/09/2017, 11:02

Simone Pinchiorri



Questi i titoli selezionati nelle varie categoria alla sessantottesima edizione del, in programma nella località termale toscana dal 21 al 26 ottobre 2017:- A Little Memory di Nancy Wennan Zhang- After Death, Before Hell Po mirties, prieš pragarą di Tomas Ramanauskas- And The Moon Stands Still di Yulia Ruditskaya- Bystander di Mohsen Bagheri Dastgerdi- Chrysalis di Ina Conradi, Mark Chavez- Confino di Nico Bonomolo- Luna di Marco Fettolini, Carola Roberti- Playing house Evcilik di Cenk Koksal, Ozgul Gurbuz- Roach di Jonathan Hashiloni- Tempo di Arjan Brentjes- The Wayward Kite di Yuting Hsueh- 50 x Rio di Francesco Mansutti- Barzan - My New Syrian Brother Barzan - Mein Fremder Neuer Bruder di Nikolas Migut,- Between Us Między Nami di Maciej Miller- Dyab di Mazin M Sherabayani- Farid by Ashraf Shakah- From beyond the grave, my grandfather told me why I am alive today Ukki kertoi haudan takaa, - miksi minä elän di Otso Alanko- Love Boat di Maan Mouslli- Simba in New York di Tobias Sauer- The Bus Trip Bussresan di Sarah Gampel6- Turn Over The Stones di Nir Dvorchin- Welcome To Canada di Adam Loften, Mary Fowles20 continuous shots followed by Siddhartha by Abid Hossain Khan- A Room di Chong Ming- Astral Migrant di Emilio Seri- Her di Grace Guo- In Paradisum Le Véritable Dragon Rouge di Ricardo Bross- L'Enfer di Rachel Yedid- NYC Flow di Danil Krivoruchko- The End of Time di Milcho Manchevski- The Horse Whisperer di Richard Mullane- Unseen di Justin Krul, Netherlands- A Distance Depărtare di Teodora Totoiu- A Whole World for a Little World Le Monde Du Petit Monde di Fabrice Bracq- Across Frontiers di Zak Jarvis- Approaching Přistoupili di Tereza Pospíšilová- Arcadia di Jamie Vella- At The Border Frontière di Laurent Rouy- Aux Chiottes ! I did it in Cancun di Matthieu Moerlen- Before Rigor Mortis Antes el Rigor Mortis di Adrian Garcia- Best P.O.V. Video Лучшее… от первого лица di Alexander Tsoy- Burned di Vera Neverkevich Hill- Cargo di Karim Rahbani- Cicada & ... La Cigale & ... di Orsini Caroline- Dots di Chen-Wen Lo- Electricity (I Want To Die) Электричество (Хочу умереть) di Veniamin Tronin77- Eternally Child di Lorena Sopi- Filter di Borja Sánchez Adrián- Fist of People di Dong-Ki An- Five minutes to the end of the summer di Alexander Lebedevsky- Forest Of Echoes di Luz Olivares Capelle- Fortunato di Fernando Honesko- Gionatan con la G di Gianluca Santoni- Halim di Werner Fiedler- Hello! I'm a producer of Woody Allen di Nicola Deorsola- I Can See You Я тебя вижу di Denis Kudryavtsev- L'échappée di Jonathan A Mason, Hamid Saïdji- Lost Exile di Fisnik Maxhuni- Love Somehow di Kate Cheeseman- Magic Moments di Martina Buchelová- Martians of Mars Marcianos De Marte di Fernando Trullols- Margherita di Lorenzo Iannello- Marija di Juraj Primorac- Millelire di Vito Cea, Angelo Calculli- Mom's The Word di Joffre Faria Silva- My friend Naim Mi amigo Naim di José Luis López Ortiz- Nicole's Cage di Josef Brandl- Normal di Chiqui Carabante- Odd Job Man Altmuligmand di Marianne Blicher- Offline di Emanuela Mascherini- Uno di noi di Max Nardari- Passenger di Cem Ozay- Perfect Love di Darius Etemadieh- Red Ink di Polen Ly- Lal Phite diSabyasachi Dey- Ya viene Santa Claus di Josepmaria Anglès- Santé di Sabrine Khoury- School Master di Hamid Reza Hosseinian- Snowgirl di Ilina Perianova- Sott'Acqua di Audrey Bersier- Spiritus fantasticus di Leonardo Pepi- Status Quo di Marie-Rose Osta- L'eau Qui Dort di Coban Beutelstetter- Lo Spettatore di Luca Zambianchi- The Cut di Vaggelio Soumeli-The First Offering Mudhal Padayal di Mathankumaran Madawan- The Genie Джин di Alex Sedov, Anna Sedova- The Ideal di Uldis Cipsts- La Gamba di Salvatore Allocca- The Man Hidden in the Room di Petr Makaj- L'appello di Valerio Cicco- La Slitta di Emanuela Ponzano- The Zanctuary di José André Sibaja- Tikitat-A-Soulima di Ayoub Layoussifi- Time To Go Hentetid di Siv Aksnes, Niels Peter Hærem- Waning Menguante di Melisa Zapata Montoya- Volevamo Fare U'Cinema di Niccolò Gentili- Winter's Butterfly di Shoji Toyama- Written / Unwritten di Adrian Silisteanu- Yibril di José Daniel Granados- You Didn't Forget di Simon Intihar- A Tutta Birra di Lauro Crociani, Cineclub Immagini e suono, 2017- Cava Romana di Stefano Pelleriti, Cineclub Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2016- Dai rappa proff di Lorenzo Caravello, Cineclub Cinematori Alpi Apuane, 2016- Dietro l'Angolo di Tino Dell'Erba, Cineclub Piemonte, 2017- George Dennis e l'Anello di Saturnia di Antonella Santarelli, Cineclub Firenze, 2017- Il Nuovo Arrivato di Lorenzo Caravello, Cineclub Cinematori Alpi Apuane, 2016- Il vento è passato di Stefano Pelleriti, Cineclub Corte Tripoli Cinematografica, 2016- La Fava Assassina di Lauro Crociani, Cineclub Immagini e suono, 2017- La Slitta di Emanuela Ponzano, Cineclub Firenze, 2016- La Tisana di Roberto Carli, Cineclub Corte Tripoli, 2016- L'Altra Isola di Simone Bianchi, Cineclub Corte Tripoli, 2017- L'appello di Valerio Cicco, Cineclub Firenze, 2017- L'Ingegnere di Stefano Pelleriti, Cineclub Corte Tripoli Cinematografica - Pisa, 2016- Lo Spettatore di Luca Zambianchi, Cineclub Sedicicorto Forlì, 2016- Nozze d'argento di G. Mito Possemato, Cineclub Sangiovannese, 2017- Offline di Emanuela Mascherini, Cineclub Firenze, 2016- Oltre di Ettore Di Gennaro, Cineclub 3dproduction, 2017- Spiritus fantasticus di Leonardo Pepi, Cineclub Firenze, 2017- Sumbra: Sulle orme dei Liguri Apuani di Nicola Raffaetà, Cineclub Corte Tripoli, 2016- Ti amo Ti Amo Ti Amo di Luciano Ibi, Cineclub Corte Tripoli,- Tra Cielo e Terra di Nicola Raffaetà, Cineclub Corte Tripoli,- Tra le piazze, le calli, i ponti scorre il cinema di Beppe Rizzo, Cineclub Alassio, 2017- Un'avventura Mostruosa di Laura Biggi, Cineclub Cinematori Alpi Apuane, 2016- Uno di noi di Max Nardari, Cineclub Firenze, 2016- Volevamo Fare U'Cinema di Niccolò Gentili, Cineclub Firenze, 2017