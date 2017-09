MILANO FILM FESTIVAL XXII - 41 cortometraggi internazionali in concorso

Concorso cortometraggi Milano Film Festival



10/09/2017, 09:32

Ecco i 41 titoli che parteciperanno aldella 22esima edizione delselezionati dal nostro comitato composto da: Francesca Acquati, Alessandro Beretta, Fabio Gregorio Cambielli, Lara Casirati, Assila Cherfi, Natalia Larovere, Elvio Manuzzi, Alfonso Mastrantonio, Valentina Piva, Sara Radaelli, Beniamino Saibene, Anna Spreafico, Alessandro Uccelli, Barbara Viola, Carla Vulpiani:- 489 années (489 Years) - Hayoun Kwon / FRA / 2016 / 12'- Min Borda (The Burden) - Niki Lindroth von Bahr / SWE / 2017 / 14'- Katto (The Ceiling) - Teppo Airaksinen / FIN / 2016 / 14’- Centauro (Centaur) - Nicolás Suárez / ARG / 2016 / 14'- Taschengeld (Change) - Annika Pinske / DEU / 2016 / 12’- Vergewaltigt Wird Hier Keiner (Consenting Adults) - Alice Gruia / DEU / 2017 / 15'- Copa-Loca - Christos Massalas / GRC / 2017 / 14'- Coup de Grâce - Salomé Lamas / PRT / 2017 / 25'- La course navette (The Beep Test) - Maxime Aubert / CAN / 2017 / 16'- Crème de menthe - Roy Jean-Marc E. / CAN / 2017 / 23'- A Drowning Man - Mahdi Fleifel / DNK – GBR - GRC / 2017 /15'- Due (Two) - Riccardo Giacconi / FRA - ITA / 2017 / 16’- Et Vive La Fran (Long Live Fran) - Mocquet Antoine / FRA / 2017 / 10’- Everything - David O'Reilly / USA - IRL / 2016 / 10’- Le film de l’été (The Summer Movie) - Emmanuel Marre / FRA - BEL / 2016 / 30'- Fish Story - Charlie Lyne / GBR / 2017 / 14’- Un grand silence (A Veil of Silence) - Julie Gourdain / FRA / 2016 / 30’- Green Screen Gringo - Douwe Dijkstra / NLD / 2016 / 16’- Gros chagrin (You Will Be Fine) - Céline Devaux / FRA / 2017 / 15'- Hiwa - Jacqueline Lentzou / GRC / 2017 / 11’- In a Nutshell - Fabio Friedli / CHE / 2017 / 5’- Lagi Senang Jaga Sekandang Lembu (It's Easier to Raise a Cattle) - Amanda Nell Eu / MYS / 2017 / 18’- Київ Москва (Kiev Moscow) - Anna Lyubynetska / CZE - UKR / 2016 / 24'- Onskedrommar (Make a Wish) - Jonatan Etzler / SWE / 2016 / 12’- Manivald - Chintis Lundgren / EST - HRV / 2017 / 13'- Martien - Maxime Pillonel / CHE / 2016 / 9’- Mon amour, mon ami - Adriano Valerio / ITA / 2017 / 15'- Mouse - Celine Held, Logan George / USA / 2016 / 11'- Pa Pa Pa - Eden Chan / TWN / 2016 / 2’- Pépé le morse (Grandpa Walrus) - Lucrèce Andreae / FRA / 2017 / 15’- Plantae - Guilherme Gehr / BRA / 2017 / 10’- Pria - Yudho Aditya / IDN / 2016 / 21'- Punchline - Christophe M. Saber / CHE / 2017 / 8'- Ratzinger vuole tornare (Ratzinger Is Back) - Valerio Vestoso / ITA / 2016 / 10’- Route du soleil - Karsten de Vreugd / NLD / 2016 / 13'- State of Emergency - Sebastian Petretti / BEL / 2016 / 5'- Sharaa al-mawt (Street of Death) - Karam Ghossein / LBN - DEU / 2017 / 21’- Tierra Mojada - Juan Sebastiàn Mesa / COL / 2017 / 16'- Ugly - Nikita Diakur / DEU / 2017 / 12'- Vibration - Bareun Jo / GBR / 2016 / 15’- Wednesday with Goddard - Nicolas Ménard / GBR / 2016 / 4'