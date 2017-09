ADDIO A GASTONE MOSCHIN - L'attore morto a 88 anni

Gastone Moschin



05/09/2017, 13:33

Simone Pinchiorri



E' deceduto all'Ospedale Santa Maria di Terni all'età di 88 anni. L'attore di San Giovanni in Lupatoto era ricoverato dal 30 agosto 2017 a seguito di un peggioramento di una grave cardiopatia cronica e il giorno successivo era stato trasferito dalla Cardiologia all'Unità di terapia intensiva cardiologica dove è morto il 4 settembre, poco prima delle ore 18:00.Moschin era noto al grande pubblico per la sua intepretazione dell'architetto Rambaldo Melandri, nei film della serie di "".L'ultima interpretazione per il grande schermo è del 1997 in "" di Renzo Martinelli.Il funerale si terrà mercoledì 6 settembre 2017 alle 10:00 nella chiesa della Madonna del Ponte, a Narni Scalo.