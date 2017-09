BOX OFFICE - "Cattivissimo Me 3" mantiene la vetta

Cattivissimo Me 3



04/09/2017, 17:30

Antonio Capellupo



E' un vero successo per "" di Pierre Coffin e Kyle Balda, che tra il 28 Agosto e il 3 Settembre è stato nuovamente il film più visto in sala con un incasso di € 5.804.602 e 908.499 presenze.Secondo posto per "" di Christopher Nolan, che fa il suo esordio in Italia con € 2.961.641 e 411.889 spettatori.Chiude il podio "" di Antonio Negret, che porta a casa € 565.251 grazie a 85.874 accessi.Chiude la classifica "" di Andrea Magnani che ha incassato € 55.846 con 9.549 presenze in sala.Questa la Top10 completa secondo dati Cinetel:1 CATTIVISSIMO ME 3 - € 5.804.602 - 908.4992 DUNKIRK - € 2.961.641 - 411.8893 OVERDRIVE - € 565.251 - 85.8744 AMITYVILLE - IL RISVEGLIO - € 431.799 - 66.3005 ATOMICA BIONDA - € 353.820 - 56.7446 ANNABELLE 2: CREATION - € 295.678 - 44.8247 LA TORRE NERA - € 272.212 - 43.5768 OPEN WATER 3 - € 214.318 - 30.4599 UN PROFILO PER DUE - € 93.506 - 14.61410 EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE - € 55.846 - 9.549