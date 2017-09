EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE - Terza miglior media copie del weekend

Nicola Nocella e Barbara Bouchet



04/09/2017, 15:57

Ottima partenza per "", la commedia on the road diretta dae distribuita dalla Tucker Film, che è risultata la terza miglior media copie del weekend (34 sale), dopo i due colossi "" e "", e la prima tra i film italiani.Divertente e insolita opera prima, già incoronata film-rivelazione del Festival di Locarno (tre proiezioni sold out e una proiezione supplementare aggiunta in corsa), "" è una produzione italo-ucraina e schiera(Nastro d’Argento per ""),