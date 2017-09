KOCH MEDIA - Un autunno pieno d'animazione

Shaun, Vita da Pecora



La celebre serie animata dai creatori di “festeggia i suoi primi 10 anni con un’imperdibile uscita. A settembre arriva in home video l’attesissima “”, l’ultima della serie cult dagli ascolti record realizzata in stop motion; sarà disponibile dal 14 settembre in DVD. La famosissima serie racconta la vita quotidiana in una piccola fattoria della tranquilla campagna inglese, dove Shaun, la pecora che “non segue il gregge”, coinvolge altre pecore e gli animali da cortile in tante divertenti avventure. Anche il cane Bitzer, che dovrebbe mantenere l’ordine nella fattoria, spesso finisce per farsi trascinare dalle sue bizzarre idee. Le allegre storie di Shaun e dei suoi amici vengono raccontate senza l’uso dei dialoghi ma attraverso la forza espressiva dei personaggi e la comicità delle loro caratterizzazioni, che con gesti e versi suscitano il sorriso di grandi e piccini.Le fate più famose della TV tornano in home video con “”, disponibile in DVD a partire dal 14 settembre. In questa prima stagione del nuovo incredibile spin-off di una delle serie più amate di sempre, l’attualità dei talent show incontra i temi classici delle Winx: magia, moda e amore. Le Winx tornano a Gardenia, città natale di Bloom, dove cominciano a lavorare come scopritrici di talenti, in un talent show chiamato WOW. In realtà, il loro scopo è quello di salvare i ragazzi di tutto il mondo da un misterioso ladro di talenti.La piccola e irriverente amica di Orso tornerà in home video con”, disponibile dal 12 ottobre in DVD contenente 13 episodi. Uno straordinario spin-off dell’amatissima serie tv “Masha e Orso”, che aiuterà i bambini a superare le paure più comuni. Attraverso i suoi racconti di paura la scatenatissima Masha rivelerà il segreto più importante nel suo modo infantile e unico: tutti gli orrori vivono solo nella nostra immaginazione. Masha insegnerà così ai bambini a sbarazzarsi di ogni paura attraverso il gioco e le sue incredibili storie, spiegando il motivo per il quale esistono le paure infantili comuni e insegnando come affrontarle. La serie originale “Masha e Orso” vi dà invece appuntamento al mese di dicembre 2017 con la terza e imperdibile stagione. Sempre a dicembre, arriverà in home video “Kate e Mim-Mim”, l’amatissima serie animata canadese in 3D.Dopo il grandissimo successo televisivo, anche il simpatico pipistrello Bat Pat si prepara a spiccare il volo verso il piccolo schermo: liberamente ispirata alla collana di libri editi da Piemme, “” sarà disponibile in DVD a partire dal 12 ottobre. La serie animata racconta le avventure paurose e al contempo comiche di Bat Pat, un incredibile pipistrello parlante, e dei suoi amici Martin, Leo e Rebecca Silver, tre intrepidi ragazzini appassionati di soprannaturale. Fogville, la loro piccola città, sembra essere una calamita per tutti gli avvenimenti bizzarri e misteriosi: fantasmi, mummie, streghe, mostri, lupi mannari e presenze che appaiono e scompaiono nella notte. Bat Pat e i suoi amici sveleranno i misteri delle innumerevoli creature che si aggirano furtive urlando e nascondendosi negli angoli più bui della città.Grandi avventure anche con i piccoli eroi “”, in arrivo dal 9 novembre in DVD. La celebre e amatissima serie animata racconta le avventure di tre bambini, Connor, Amaya e Greg, che vivono vite normali di giorno, ma di notte si trasformano in supereroi (rispettivamente Gattoboy, Gufetta e Geco) e affrontano supercriminali della loro stessa età (Romeo, Lunetta e le sue Falene e il Ninja Della Notte e i suoi Mini - Ninja).