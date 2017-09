03/09/2017, 20:48

Simone Pinchiorri



La nona edizione del, che prevede una borsa di 18mila euro per realizzare il film, è andata al regista al bielorussoper il suo progetto"", storia di una ragazza che, nata in Italia da famiglia nigeriana, è interprete di lingua Igbo per la polizia e si trova a dover scegliere se tacere o tradurre un'intercettazione facendo condannare per omicidio una donna.