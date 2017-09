FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA POVERO IV - Gli otto finalisti

Festival Internazionale del Cinema Povero



03/09/2017, 09:28

Simone Pinchiorri



Sono otto i film finalisti della quarta edizione del, in programma ad Ispra (VA) il 22 e 23 settembre 2017.Questa la lista delle opere in concorso:- HORROR VACUI di Daniel Sanchez Chamorro (Spagna)- UNA PARTITA AI CONFINI DEL MONDO di David Valolao (Italia)- CUP OF TEA di Jitendra Rai (India)- BUON POMERIGGIO di Mario Blaconà e Daniele Benfenati (Italia)- VOLEVAMO FARE U CINEMA di Niccolò Gentili (Italia)- GHOST ED FULVIO della serie "PARODIE" di Sandro Vanzan (Italia)- A PASSION OF GOLD AND FIRE di Sebastien Pins (Belgio)- 14:00 di Kazuya Ashizawa (Giappone)- ORIZZONTI VICINI di Giulio Luperi (Italia)- L'ALTRA ISOLA di Simone Bianchi (Italia)