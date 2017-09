VENEZIA 74 - "Diva!" omaggio a Valentina Cortese

Valentina Cortese è "Diva!" di Francesco Patierno



Stefano Amadio



era bella e ingenua, personaggio ideale per il cinema degli anni 40 e 50 sia in Italia sia a Hollywood. Poi tanto teatro, quello nuovo e impegnato di, che le regalò l’aura da diva sul palcoscenico e nella vita.le rende omaggio con un documentario ricco e ispirato, raccontando attraverso le le sue stesse parole tratte dall’autobiografia "" pubblicata nel 2013, quando compì 90 anni. Ricordi di una vita, dall’infanzia ai grandi amori, dalla figura della madre, che la lascio affidata a una famiglia di contadini, fino all’esperienza hollywodiana, dove andò per riuscire ad allontanarsi da una relazione finita male.Le sue parole, lette da otto attrici:. Momenti diversi per interpreti diverse che, ognuna con la sua caratteristica e il suo stile, entrano nel personaggio narrando i momenti di una vita lunga e ricca di esperienze.Patierno si muove tra materiale di repertorio e spezzoni di film che sembrano uscire dalla preistoria del cinema italiano ma anche da capolavori di Fellini o Truffaut, mischiando immagini oniriche e stranianti e musiche moderne che danno un ritmo diverso al racconto delle memorie.Quel che colpisce diè la forma del volto, perfetto e amato da milioni di spettatori. Il documentario "" riesce a rendere questa fotogenia amabile e originale che i tanti anni di teatro avevano un po’ messo in secondo piano della memoria.