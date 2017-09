VENEZIA 74 - PRESENTAZIONE DEL BIF&ST 2018

Il Petruzzelli di Bari



La regista Margarethe von Trotta è la presidente del Bif&st. Il regista Ettore Scola, che lo ha presieduto fino alla sua scomparsa, ne è il presidente onorario. Il direttore artistico è Felice Laudadio, il direttore organizzativo è Angelo Ceglie. Sede principale delle attività del Bif&st è il prestigioso Teatro Petruzzelli (nella foto l’immagine di una affollatissima, come sempre, Lezione di Cinema), incluso tra i più bei teatri del mondo, al quale si aggiungono altre 12 sale di Bari impegnate dal festival. Il Bif&st, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è promosso dalla Regione Puglia presieduta da Michele Emiliano, dall’Assessorato regionale all’Industria Turistica e Culturale retto da Loredana Capone, con la collaborazione del Comune di Bari, sindaco Antonio Decaro. È prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presisente Maurizio Sciarra, con il sostegno di SIAE; Confindustria Bari e BAT, presidente Domenico De Bartolomeo; ANCE Bari e BAT, presidente Giuseppe Fragasso; Gruppo Menelao di Michele Boccardi; e Gruppo Marino Automobili di Luisa Cavallo e Francesco Marino.Tra gli ospiti ai quali nel corso degli anni è stato conferito il “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”, per aver illuminato il mondo del cinema con il loro contributo artistico, si segnalano: Jean-Jacques Annaud, Fanny Ardant, Luis Bacalov, Richard Borg, Costa-Gavras, Stephen Frears, Abbas Kiarostami, Andrej Končalovskij, John Madden, Alan Parker, Jacques Perrin, Michael Radford, Edgar Reitz, Volker Schlöndorff, Barbara Sukowa, Bertrand Tavernier, Max von Sydow, Margarethe von Trotta, Andrzej Wajda; e Gianni Amelio, Dario Argento, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Andrea Camilleri, Claudia Cardinale, Sergio Castellitto, Liliana Cavani, Cristina Comencini, Valerio De Paolis, Sabrina Ferilli, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Giancarlo Giannini, Tonino Guerra, Virna Lisi, Francesco Maselli, Giuliano Montaldo, Laura Morante, Nanni Moretti, Ennio Morricone, Ornella Muti, Nicola Piovani, Domenico Procacci, Francesco Rosi, Sergio Rubini, Ettore Scola, Toni Servillo, Paolo Sorrentino, Paolo e Vittorio Taviani, Giuseppe Tornatore, Armando Trovajoli, Carlo Verdone, Paolo Virzì. Ognuno di questi grandi professionisti - ed altri ancora - ha tenuto una Master Class per un pubblico composto ogni volta da circa 1.400 persone che hanno affollato quotidianamente il Teatro Petruzzelli.Il festival è accolto con entusiasmo non solo dal pubblico locale e nazionale, ma anche dalla stampa italiana e dall’International Federation of Film Critics (FIPRESCI), che tiene la sua annuale Assemblea generale a Bari durante il Bif&st. La copertura stampa del festival include, infatti, oltre 150 giornalisti italiani e oltre 50 dal resto del mondo.Partner storici del Bif&st sono: Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE), Confindustria Bari e BAT, ANCE Bari e BAT, Gruppo Menelao e Gruppo Marino Automobili. E inoltre, da molti anni, il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e Istituto Luce Cinecittà. Sponsor tecnici sono le società Monile di Aldo Arata e MarioMossa Gioielliere, Cinemeccanica, Stelci&Tavani, Aeroporti di Puglia, Circolo Barion.Media partner: RAI (main media partner), Corriere della Sera/Corriere del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Repubblica, I Like Puglia.PROGRAMMA DEL BIF&ST 2018Teatro PetruzzelliLe Anteprime internazionaliIn questa sezione non competitiva il Teatro Petruzzelli ospiterà, alle 21.00 di ogni giorno, otto grandi film in anteprima italiana assoluta o in anteprima mondiale.Panorama internazionaleVerranno presentati in concorso 12 film provenienti da tutto il mondo e presentati al Bif&st in anteprima italiana o internazionale. I film italiani avranno a Bari la loro anteprima mondiale.Una giuria del pubblico, composta da 30 spettatori selezionati e presieduta da una personalità del cinema - italiana o straniera - attribuirà i seguenti riconoscimenti:Bif&st International Award per il miglior registaBif&st International Award per il miglior attore protagonistaBif&st International Award per la migliore attrice protagonista.Lezioni di cinema e “Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence”Otto prestigiose personalità del cinema (registi, attori, attrici, sia italiani che stranieri) terranno ogni mattina al Teatro Petruzzelli intorno alle 11.00, al termine di un film da loro diretto o interpretato, una Lezione di cinema. A ciascuna delle personalità invitate sarà dedicato il giorno precedente un minitributo di 3 film e verrà conferito – in serata di gala al Petruzzelli - il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence, riproduzione in platino del celebre profilo di Fellini disegnato da Ettore Scola, realizzato da Monile e Mario Mossa Gioielliere e divenuto il logo del Bif&st.Focus su...I premi della sezione ItaliaFilmFest verranno consegnati una sera dopo l’altra dal 21 al 28 aprile al Teatro Petruzzelli. I vincitori parteciperanno, alle 17, prima della proiezione dei loro film al Multicinema Galleria, ad un Focus su... condotto da Franco Montini al Circolo Barion che ospiterà inoltre alle 13 le conferenze stampa con gli autori e alle 19 gli Incontri su Marco Ferreri al quale è dedicata la grande retrospettiva del Bif&st 2018 (vedi oltre).Multicinema Galleria:ItaliaFilmFest – Lungometraggi in concorsoLa giuria stabile del Bif&st composta da 9 critici aderenti al SNCCI (Sindacato nazionale critici cinematografici italiani) – Valerio Caprara (Il Mattino), Paolo D’Agostini (La Repubblica), Fabio Ferzetti (free lance), Francesco Gallo (ANSA), Alessandra Levantesi Kezich (La Stampa), Paolo Mereghetti (Corriere della Sera), Franco Montini (presidente SNCCI), Federico Pontiggia (Il Fatto Quotidiano e La Rivista del Cinematografo), Silvana Silvestri (Il Manifesto) – attribuirà i seguenti riconoscimenti scegliendo fra i migliori film italiani dell’anno selezionati dal direttore del festival e passati nelle sale o nei festival internazionali da aprile 2017 al 5 aprile 2018, ovvero ancora inediti: Premio Mario Monicelli per il miglior regista; Premio Franco Cristaldi per il miglior produttore; Premio Tonino Guerra per il miglior soggetto; Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura; Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista; Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista; Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista; Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista; Premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche; Premio Giuseppe Rotunno per il miglior direttore della fotografia; Premio Dante Ferretti per la migliore scenografia; Premio Roberto Perpignani per il miglior montaggio; Premio Piero Tosi per i migliori costumi.ItaliaFilmFest – Opere prime e seconde in concorsoUna giuria del pubblico, composta da 30 spettatori selezionati e presieduta da una personalità del cinema, attribuirà i seguenti riconoscimenti ai 10-12 film italiani selezionati in concorso prescelti dal direttore artistico fra le migliori opere prime e seconde dell’anno uscite in sala o passate nei festival internazionali entro il 5 aprile 2018, ovvero ancora inediti: Premio Ettore Scola per il regista della migliore opera prima o seconda; Premio Mariangela Melato per il cinema per la migliore attrice protagonista; Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista.Cinema & Scienza: Werner HerzogSull’onda della estremamente positiva esperienza svoltasi nel 2016 con il ciclo “Cinema & Scienza” patrocinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Bif&st 2018 ha in preparazione una rassegna di sette film documentari diretti dal grande regista tedesco Werner Herzog, al termine di ciascuno dei quali un insigne scienziato italiano commenterà per e con il pubblico le immagini passate sullo schermo. Il ciclo, coordinato da Orsetta Gregoretti e Silvia Mattoni, responsabile dell’ufficio Comunicazione e Stampa dell’INGV, e organizzato in collaborazione con il Goethe-Institut Italien, vedrà Margarethe von Trotta impegnata a presentare i sette film di Herzog in programma:Lo and Behold, Reveries of the Connected World di Werner Herzog - USA 2016, 108’Into the Inferno di Werner Herzog. Con Werner Herzog, Clive Oppenheimer, Tim White, Adam Bobette, Yun Yong Gun - Gran Bretagna, Austria 2016, 104’Cave of Forgotten Dreams di Werner Herzog. Con Werner Herzog, Charles Fathy, Jean Clottes, Julien Monney, Jean-Michel Geneste - Francia, Canada, USA, Gran Bretagna, Germania 2010, 95’Encounters at the End of the World di Werner Herzog - USA 2007, 99’Grizzly Man di Werner Herzog – USA 2005, 103’The White Diamond di Werner Herzog - Gran Bretagna, Germania 2005, 90’Fata Morgana di Werner Herzog. Con Lotte Eisner, Wolfgang Bachler, Manfred Eigendorf, Wolfgang Von Ungern-Sternberg - Germania 1970, 78’.La memoria, la storia: Festival Marco FerreriPer la grande retrospettiva dedicata a Marco Ferreri consultare le pagine 6, 7 e 8 di questo comunicato.È al momento allo studio la possibilità di organizzare una seconda retrospettiva dedicata ad una importante personalità vivente del cinema europeo dalla quale si attende conferma circa la sua presenza al Bif&st 2018, in ragione dei suoi futuri impegni professionali.Circolo BarionIncontri con i protagonisti dei film in programma e conferenze stampaI giornalisti Maurizio Di Rienzo, David Grieco, Enrico Magrelli e Marco Spagnoli condurranno quotidianamente una serie di incontri con gli autori, gli interpreti, i produttori dei film passati nelle varie sezioni del festival, in concorso o fuori concorso.Il Circolo Barion ospiterà anche i Focus su... e gli Incontri collegati alla retrospettiva Marco Ferreri.Palazzo ex Poste – Università degli StudiLaboratoriDopo la positiva esperienza degli innumerevoli seminari formativi svoltisi nei 9 anni passati verranno organizzati due laboratori di formazione con la partecipazione, per ciascuno dei due, di 25 giovani selezionati sulla base dei loro C.V.: un laboratorio dedicato agli attori, condotto da un noto regista e docente di recitazione; e un secondo dedicato alla critica cinematografica, condotto da un noto critico della stampa quotidiana.Le prossime conferenze stampa del Bif&stLa tradizionale conferenza stampa per l’annuncio dei primi titoli e dei primi nomi inclusi nel programma del Bif&st 2018 si svolgerà a Bari venerdì 23 febbraio.La conferenza stampa per l’annuncio del programma generale e definitivo del Bif&st 2018 si svolgerà a Roma giovedì 12 aprile.La storia, la memoria – La retrospettiva del Bif&st 2018Festival Marco FerreriBif&st e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale presentano un vasto Tributo dedicato a Marco Ferreri nell’ambito del Bif&st 2018, dal 21 al 28 aprile.A 90 dalla nascita (11 maggio 1928) di uno dei cineasti più originali del cinema internazionale, Marco Ferreri, il Bif&st 2018 lo celebra con una retrospettiva. Ha scritto di lui il grande storico del cinema Fernaldo Di Giammateo: «Il sarcasmo surreale eretto a sistema di ricerca antropologica. Gli uomini sono animali idioti (per effetto dei pregiudizi diffusi dalle religioni e dalle morali, nonché dalle abitudini), che debbono essere analizzati con distacco e divertimento. Ferreri - studente pigro che si trasforma in piazzista, in giornalista, in rappresentante di obbiettivi per macchine da presa - arriva al cinema, in Spagna, con queste semplici idee in testa. E produce satire antiborghesi e anticattoliche. Dei tre film spagnoli, El cochecito (1960) è il più crudele: prende di mira i vecchi. Ma la crudeltà rimbalza subito nei film girati in Italia: Una storia moderna - L'ape regina (1963), requisitoria contro il matrimonio; La donna scimmia (1964), sul personaggio patetico di una derelitta circuita da un cialtrone (Tognazzi); Dillinger è morto (1969), ritratto glaciale e atroce di un imbecille, ingegnere borghese dentro la società borghese. Non è necessario citare tutti i film di Ferreri per inquadrare la sua tesi. Basta osservare i più scabri e lucidi, i più gonfi di indignazione sarcastica. La grande abbuffata (1973) ha un piglio quasi epico nel descrivere l'incontro di quattro amici a Parigi per una lugubre orgia alimentare. Non toccare la donna bianca (1974) trasforma la buca dove sorgevano le Halles demolite in un set per una fiaba western, con cavalleria, indiani e spie, ottenendo effetti di grande ilarità. Ciao maschio (1978) descrive una New York astratta, da incubo, per raccontare l'autodistruzione di un matto che rifiuta l'amore. Chiedo asilo (1979) affida al folletto Roberto Benigni il compito di salvare l'umanità e la ragione». Questi i film di Ferreri in programma:Lungometraggi· El pisito, co-regia di Isidoro Ferry (1958)Los chicos (1959)El cochecito - La vetturetta (1960)Una storia moderna: l'ape regina (1963)La donna scimmia (1964)Marcia nuziale (1965)L'uomo dei cinque palloni (1965)L'harem (1967)Dillinger è morto (1969)Il seme dell'uomo (1969)L'udienza (1971)La cagna (1972)La grande abbuffata (1973)Non toccare la donna bianca (1974)L'ultima donna (1976)Ciao maschio (1978)Chiedo asilo (1979)Storie di ordinaria follia (1981)Storia di Piera (1983)Il futuro è donna (1984)I Love You (1986)Come sono buoni i bianchi (1988)La casa del sorriso (1991)La carne (1991)Diario di un vizio (1993)Nitrato d'argento (1996)Film TVYerma - film TV (151’, 1978) - RAIIl banchetto di Platone - film TV (78’, 1989) – France 3 – La SeptFaicts ce que vouldras - film TV (52’, 1995) – La Sept, ArteCortometraggiL'infedeltà coniugale episodio di Le italiane e l'amore (1961)Controsesso - episodio Il professore (1964)L'uomo dei cinque palloni episodio di Oggi, domani, dopodomani (1965)Documentari (da confermare)Corrida! (1966)· Perché pagare per essere felici (1971)Documentario su Marco FerreriVerrà inoltre presentato il documentario (in programma alla Mostra di Venezia 2017) La lucida follia di Marco Ferreri di Anselma Dell’Olio: “Un viaggio nel cosmo unico – insieme sovrannaturale e terragno – dell’autore. Un uomo che abbandona gli studi di veterinaria ma mai gli animali, scegliendo di occuparsi principalmente dell’essere umano nella sua essenzialità corporea e desiderante. Per avvicinare al mondo frastagliato e organico, per alcuni ostico di Ferreri, il film offre clip dei suoi film spagnoli, italiani e francesi, tra cui El cochecito, La cagna, L’ultima donna, Dillinger è morto, La grande abbuffata, Chiedo Asilo, Ciao maschio, Storia di Piera, La donna scimmia. Ascoltiamo il controverso regista riflettere sulla nomea di “provocatore” che l’ha sempre seguito, perennemente accompagnato da censure, scandali, contestazioni, accuse velenose. Vi sono le risposte ironiche e taglienti, sue e dei suoi sostenitori più celebri e affezionati: Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli, Philippe Noiret, e Ferreri stesso. Li ritroviamo in pieno vigore nei materiali d’epoca e backstage dell’Istituto Luce, Rai Teche e archivi francesi, alcuni inediti in Italia. Ci sono testimonianze nuove, illuminanti sul suo modo di dirigere gli attori, offerte dai protagonisti che hanno dato il soffio della vita ai suoi personaggi (Roberto Benigni, Hanna Schygulla, Isabelle Huppert, Andréa Ferreol, Ornella Muti), i collaboratori più stretti (il musicista Philippe Sarde, il regista Radu Mihaileanu), lo scenografo Dante Ferretti, un forbito luminare del mitico Cahiers du cinéma (Serge Toubiana). Arguta, mirabile, penetrante è la poesia che fa da prologo al film, dedicata a Ferreri, scritta e recitata da Benigni. Il film compone, come in un mosaico, l’arte, il carattere, la poesia, il pensiero e la visionarietà di un autore inclassificabile.”Incontri su Marco FerreriIn collaborazione con la libreria La Feltrinelli si svolgeranno alle ore 19 dal 21 al 28 aprile otto incontri dedicati alla figura e al lavoro di Marco Ferreri coordinati dal critico francese Jean Gili, fra i massimi esperti del cinema italiano. È prevista la partecipazione di attori e attrici, e di altri collaboratori, che con Ferreri hanno lavorato e di autori di libri e documentari sul grande cineasta.Mostra fotografica su Marco FerreriSul modello delle straordinarie mostre fotografiche allestite per Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman in occasione delle edizioni 2016 e 2017 del Bif&st, la Fototeca della Cineteca Nazionale metterà a disposizione del Bif&st 2018 un consistente numero di fotografie scattate sui set dei film diretti da Marco Ferreri che verranno esposte intorno al Teatro Petruzzelli. Con molta probabilità a questa mostra fotografica collaborerà il Museo Nazionale del Cinema di Torino.IL BIF&ST 2019Nino Rota per l’edizione del decennaleIl Bif&st nacque nel 2010, dopo l’edizione-pilota del 2009. Nel 2019 celebrerà la sua decima edizione (20-27 aprile). La formula, evidentemente riuscita visti i risultati raggiunti, non cambierà. Il decennale offrirà l’occasione per un grande omaggio – su tutto il territorio pugliese – ad un genio della musica per il cinema (e non solo) in occasione dei 40 anni dalla sua scomparsa (10 aprile 1979): Nino Rota, che visse e lavorò a lungo a Bari, dal 1950 al 1976, quale direttore del Conservatorio Niccolò Piccinni.