VENEZIA 74 - "Lievito madre", un secolo di grandi donne

Una delle numerose interviste del film



02/09/2017, 10:23

“Lievito madre. Le ragazze del secolo scorso” è un documentario diretto da Concita De Gregorio ed Esmeralda Calabria che racconta l'esperienza dell'essere donna nel '900. Nel film troviamo 15 donne che rispondono a diverse domande, affrontando svariati elementi della vita (il sesso, il lavoro, la famiglia e molto altro) e lo fanno con una sincerità e onestà a tratti disarmanti.Pacatamente autentiche, stupisce di loro la rilassatezza con cui si aprono alla telecamera, raccontando momenti privati, ricordi preziosi, sentimenti nascosti e paure forse dapprima confessate solo a se stesse.In un mondo dove non ci sono più argomenti tabù, ci si aspetta che donne di età compresa perlopiù fra i 70 e i 90 anni mantengano quella pudica e casta morale con la quale sono cresciute. Al contrario queste donne non si risparmiano e, complice cultura e maturità, raccontano la loro vita senza risparmiarsi.A fare da intermezzo a queste interviste si vedono un susseguirsi di filmini familiari, momenti di vita quotidiana che ripercorrono gli anni in cui le intervistate sono cresciute, come laconiche testimonianze di un periodo storico che fu di reale cambiamento per le donne.Le intervistate sono testimoni di vari mondi: l'arte (Natalia Aspesi, Adele Cambria, Piera Degli Esposti, Inge Feltrinelli, Cecilia Mangini, Dacia Mariani, Giovanna Marini, Nada e Lea Vergine), la moda (Benedetta Barzini), la politica (Emma Bonino e Luciana Castellina), il lavoro manuale (Esterina Respizzi e Giovanna Tedde) e l'imprenditoria (Giulia Maria Crespi). Tutte con la loro esperienza danno il loro piccolo apporto per ricostruire un passato considerevole che ha portato al nostro presente. Loro sono il “lievito madre”.