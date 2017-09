EFA 2017 - Al via le votazioni per l'EFA People's Choice Award

Una scena del film "La Pazza Gioia"



01/09/2017, 15:41

Ogni anno l'dà la possibilità ai cinefili di tutta Europa di votare il proprio film preferito.Quando l'European Film Academy invita i suo membri, le più grandi star del cinema Europeo, registi, attori e attrici a partecipare agli, ildiventa un importante riflettore su coloro per i quali i film vengono realizzati: gli spettatori. Anche quest'anno le votazioni sono iniziate. Vota ora e vinci la possibilità di partecipare insieme ai vincitori e ai nominati alla cerimonia di premiazione a Berlino!In passato hanno vinto il prestigioso riconoscimento film come IL FAVOLOSO MONDO DI AMÉLIE, HASTA LA VISTA, IDA, THE MILLIONAIRE e IL DISCORSO DEL RE. Nel 2016, l'EFA People's Choice Award è andato a CORPI di Małgorzata Szumowska.Gli appassionati di cinema di tutta Europa possono esprimere il loro voto direttamente sul sito www.europeanfilmawards.eu e vincere un viaggio a Berlino in occasione della 30a edizione degli European Film Awards, sabato 9 Dicembre 2017, a Berlino!A MONSTER CALLSSpagna107 minDIRETTO DA J.A. BayonaSCRITTO DA Patrick NessINTERPRETI PRINCIPALI Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Liam Neeson, Felicity Jones, Toby KebbellBRIDGET JONES’S BABYIrlanda, UK, Francia, USA118 minDIRETTO DA Sharon MaguireSCRITTO DA Helen Fielding, Dan Mazer & Emma ThompsonINTERPRETI PRINCIPALI Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick DempseyANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLIFANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEMUK, USA133 minDIRETTO DA David YatesSCRITTO DA J.K. RowlingINTERPRETI PRINCIPALI Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison SudolFRANTZFrancia, Germania117 minSCRITTO & DIRETTO DA François OzonINTERPRETI PRINCIPALI Paula Beer, Pierre NineyUN PADRE, UNA FIGLIABACALAUREATRomania, Francia, Belgio128 minSCRITTO & DIRETTO DA Cristian MungiuINTERPRETI PRINCIPALI Adrien Titieni, Maria Dragus, Lia BugnarLA COMUNEKOLLEKTIVETDanimarca, Svezia, Paesi Bassi111 minDIRETTO DA Thomas VinterbergSCRITTO DA Thomas Vinterberg & Tobias LindholmINTERPRETI PRINCIPALI Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard-Neumann, Martha Sofie Wallstrøm-Hansen)STEFAN ZWEIG - FAREWELL TO EUROPEVOR DER MORGENRÖTEGermania, Austria, Francia106 minDIRETTO DA Maria SchraderSCRITTO DA Maria Schrader & Jan SchomburgINTERPRETI PRINCIPALI Charly Hübner, André Szymanski, Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz, Matthias BrandtL'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZATOIVON TUOLLA PUOLENFinlandia, Germania100 minSCRITTO, DIRETTO & PRODOTTO DA Aki KaurismäkiINTERPRETI PRINCIPALI Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Kaija Pakarinen, Niroz Haji, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula, Nuppu Koivu, Simon Hussein Al-Bazoon