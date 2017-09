VENEZIA 74 - "Il Cratere" intervista con i registi

Silvia Luzi e Luca Bellino registi di "Il Cratere"



01/09/2017, 12:53

Stefano Amadio



"Abbiamo prima pensato il soggetto e poi trovato la famiglia. Ci siamo immersi completamente, tutta la troupe, cioè noi due, nelle riprese, impiegando anche diversi giorni per realizzare una scena"."Il film ha una tematica assoluta, un padre che cerca di assicurare il futuro della figlia tramite la musica, ma questa è anche una scusa per riuscire ad affermare se stesso. Dopo lo spettacolo pubblico padre e figlia si trovano davanti a un bivio e hanno come un blocco; lei capisce che forse la sua età va vissuta diversamente, da adolescente qual è. Il papà invece intuisce che dopo averle fatto fare un concerto, non si muove poi troppo e la strada sarà sempre più difficile per far affermare la figlia nel mondo della musica neomelodica"."Il film, dopo la Mostra, è già in programma in molti Festival in giro per il mondo e questo ci fa molto piacere perché abbiamo la certezza che la tematica che abbiamo affrontato è davvero internazionale. Da tutti i paesi ci dicono che anche da loro è così, con i padri che cercano di spingere i figli superando spesso i limiti: negli Usa con lo sport, in altri paesi con la danza o con la musica. Insomma un tema che abbiamo ambientato nella provncia di Napoli, senza affondare lo sguardo negli stereotipi del luogo, e che si è rivelata globale. Una bella soddisfazione".