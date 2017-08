ITALY FOR MOVIES - Nasce il portale nazionale delle location

31/08/2017, 16:51

Inaugura in occasione della, presso l’, il portale nazionale delle location e degli incentivi alla produzione, realizzato da Istituto Luce-Cinecittà, in collaborazione con l’associazione Italian Film Commissions e sotto il coordinamento delle Direzioni Generali Cinema e Turismo del Mibact. Il progetto, nato a seguito di un protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2016 da DG Cinema e Dg Turismo, mira ad accrescere l’attrattività e la visibilità dei nostri territori in chiave turistica attraverso la produzione cinematografica e audiovisiva, e ad intercettare un flusso crescente di investimenti dall’estero. Italy for Movies vuole essere una prima tappa per i produttori italiani e stranieri interessati a girare le proprie opere cinematografiche e audiovisive nel nostro Paese, fornendo loro strumenti informativi agilmente consultabili attraverso motore di ricerca e rimandando, per ulteriori approfondimenti, ai siti delle singole Film Commission e delle istituzioni che erogano fondi." - ha dichiarato il Ministro- ""." – ha dichiarato il Direttore Generale Cinema,– ""." – ha dichiarato il Direttore Generale del Turismo– "".Da oggi il sito, bilingue, è consultabile all’indirizzo www.italyformovies.it