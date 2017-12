VENEZIA 74 - "Il Tratto", disegnare un mondo migliore

Il tratto



07/09/2017, 15:35

Carlo Griseri



Un incontro casuale, una passione comune, un momento difficile, una soluzione che appaga: sono momenti, situazioni, emozioni quelle che rimangono nella mente dello spettatore dalla visione de "", cortometraggio di finzione diretto daFederico, un bambino di undici anni, vive in una famiglia in cui il padre è assente e la madre ossessiva. A scuola e nel quotidiano non sembra avere molti amici, ma un giorno casualmente incrocia il suo destino con quello di un vecchio artista senegalese, che lo aiuterà a scoprire il suo talento. Federico imparerà anche a riconoscere, sulla pelle dell'amico, la vita in strada, l'odio nei suoi confronti, la precarietà della sua situazione.Sarà proprio il tratto, il disegno, la possibilità di esprimere sé stessi pienamente, svelandosi al mondo, ma anche di interpretare la realtà e gli altri mettendoli "su carta", la chiave che il ragazzo imparerà a usare per superare le sue difficoltà.Un lavoro semplice ma interessante, un'idea non banale.