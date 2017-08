VENEZIA 74 - Una giornata con il grande cinema di Ermanno Olmi

Ermanno Olmi



30/08/2017, 11:56

Una giornata speciale nel segno del cinema di un maestro,, con tre appuntamenti alla 74. Mostra del Cinema giovedì 31 agosto.A partire dalle 11.00, presso l’Italian Pavilion nell’Hotel Excelsior (Sala Tropicana) con la presentazione dell’edizione home video di "", il film dedicato al ricordo del Cardinale Carlo Maria Martini. Un documento straordinario, prodotto da Istituto Luce Cinecittà con Rai Cinema, presentato in prima mondiale quest’anno nel Duomo di Milano e applaudito dalla critica e dal pubblico nelle sale, che arriva ora in dvd in occasione dell’anniversario della morte di Martini, il 31 agosto di cinque anni fa. A presentare il dvd, edito dal Corriere della Sera, il giornalista Paolo Baldini e Marco Garzonio, co-autore con Olmi della sceneggiatura del film. Con loro Roberto Cicutto, presidente di Istituto Luce-Cinecittà.Subito a seguire, alle 11.30, la presentazione del volume vedete, sono uno di voi, pubblicato da Àncora Editrice, un appassionante libro-intervista di Marco Garzonio all’amico autore compagno di lavoro Ermanno Olmi, una conversazione che a partire dal Cardinale Martini, dalla sua figura umana, tocca insieme momenti cruciali della Storia del nostro paese, e l’intimità del regista, il suo sguardo personale sulle cose, la sua ricerca, la sua poesia. In un libro agile e prezioso, la descrizione dell’uomo Martini, e la confessione di un grande regista. Presentano il volume l’autore Marco Garzonio e Padre Gilberto Zini, direttore della casa editrice Àncora, insieme a Roberto Cicutto.Infine, appuntamento imperdibile, la prima mondiale alle 22.15 in Sala Perla 2 di uno straordinario documento: "", un mediometraggio inedito, sconosciuto e ritrovato di Ermanno Olmi, datato 1968, presentato dalle Giornate degli Autori come Evento Speciale.Un film che fulmineamente riunisce documentario d’inchiesta, film d’amore, spaccato sulla società italiana all’alba del maggio ’68 e un palinsesto del miglior cinema di Olmi.A presentare il film in sala Tatti Sanguineti, curatore critico del ritrovamento del film, e i rappresentanti di Istituto Luce e della Fondazione Micheletti, nei locali della quale la scorsa primavera è avvenuto l’inatteso ritrovamento della pellicola.