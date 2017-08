VENEZIA 74 - Gaglianone al Lido con "Joy"

Gaglianone sul set di "Joy"



30/08/2017, 08:07

In anteprima al Festival di Venezia anche l'ultimo lavoro di, "": un cortometraggio realizzato all'EX MOI che affronta il tema dell'identità delle seconde generazioni.Joy è una giovane di seconda generazione appassionata di danza. Chiamata da un’amica a svolgere un'attività presso l’Ex Moi (un complesso di palazzine occupato da persone rifugiate e migranti) si trova a fare i conti con la propria identità, le proprie radici africane, e le aspettative di cui sente di doversi far carico dopo l’incontro con questi ragazzi di origine sub-sahariana. Il racconto indaga le emozioni di una ragazza il cui colore della pelle rischia di interferire con la percezione che il mondo ha di lei e che lei ha del mondo circostante.“Joy” nasce dall'incontro del regista Daniele Gaglianone, con la casa di produzione Zenit Arti Audiovisive - specializzata nella produzione di film di contenuto sociale - e l'associazione multietnica Con MOI - nata all'interno dell'EX MOI, come esperienza di convergenza tra persone caratterizzate da differenti culture e provenienze geografiche. Il progetto è ispirato alla contaminazione tra realtà e fiction, già messo in atto da Daniele Gaglianone ne La Mia Classe e ha preso corpo attraverso un percorso condiviso tra il regista e il gruppo di lavoro di Con MOI. Il processo creativo è stato portato avanti attraverso una serie di workshop in cui sono state condivise esperienze vissute dai partecipanti, che hanno contribuito alla sceneggiatura e alla creazione dei personaggi del film.Il percorso che ha portato alla realizzazione del film è documentato nel videoraccontodi Miha Sagadin (in fase di montaggio).