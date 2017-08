È MORTO RENZO OZZANO - Aveva 83 anni

Renzo Ozzano



29/08/2017, 23:04

La Redazione



È morto oggi a Torino, 29 agosto 2017, l'attore piemontese Renzo Ozzano.Figlio di un primario e di una farmacista, iniziò la carriera nel mondo dello spettacolo partecipando come dilettante ad alcuni film girati a Torino prima di dedicarsi a tempo pieno, principalmente come caratterista.Tra i suoi film principali, da segnalare "Torino nera" di Carlo Lizzani, e il ruolo che lo rende noto, quello del fantino Jean Louis Rossinì in "" di Steno.Si è in seguito dedicato all'attività di giornalista per il quotidiano Torino cronaca e per riviste cinematografiche.