VENEZIA 74 - "Il Contagio" alle giornate arriva la Periferia

Vincenzo Salemme e Vinicio Marchioni ne "Il Contagio"



01/09/2017, 13:16

Natalia Giunti



Se nel loro film d’esordioandavano a esplorare Corviale, con lo sguardo non troppo esperto di cose di periferia ma almeno giovane e ingenuo, ne "" si affidano, per raccontare la periferia romana, addirittura a un modenese trapiantato a Milano e che un po’ come la volpe con l’uva finisce per sostenere nel suo romanzo che “Per me ormai Roma è questa, non quella del Pantheon o di Piazza Euclide: non i monumenti di gesso che si ammirano dal Gianicolo né il giro di cupole e campanili che disegnano i gabbiani dalla terrazza Olivetti. La Roma che perera straniera, da volerci quasi il visto per entrarci: è ormai straniera anche per me (prosegue); non mi restano che le borgate, ma le borgate senz’anima, perché l’anima delle borgate era”.era Marcello, il personaggio interpretato da, che finisce male per aver provato a fregare i malavitosi del quartiere. E questo brano, insieme ad altri del romanzo, viene letto da, Walter, professore e scrittore di periferia.è grande esperto e curatore dell’opera di, ma non è Pasolini. Ci puoi mettere lo scrittore omosessuale, ci puoi mettere l’immigrazione interna di nuova generazione (dalla Campania o dalla Calabria) ci puoi mettere quel che credi di aver visto oggi in borgata ma senza neanche arrivare a sfiorare la poesia, lo sguardo e il talento di Pasolini.E, malgrado gli sforzi, i due registi non riescono ad aggiungere al racconto originale l’ingrediente giusto, capace di convogliare l’empatia dello spettatore verso questo o quel personaggio, la curiosità verso questo o quell’episodio. Anche l’aggiornamento di cronaca, con i banditi del quartiere, comandati da un certo Carmine (il bravo e misurato, anche coautore della sceneggiatura) che si allargano verso la politica e cominciano a gestire una cooperativa sociale truffaldina, ricordando da vicino le vicende di mafia capitale.Anche qui non c’è appeal, la storia è fredda e le modalità già viste, rimanendo tentativo di attualizzare il film lavorando su una cronaca da tg che non arriva da nessuna parte." comincia con un esercizio di stile, un piano sequenza che mostra la facciata e gli abitanti di un palazzo di una periferia che più prima che poi sarà gentrificata, ricacciando per due spicci oltre illa massa di disoccupati, delinquentelli senza cervello e meridionali chiacchieroni che gli autori hanno piazzato lì, nel quadretto condominiale. Stile che prosegue, tra un romano tramonto e l’altro, con molte scene girate “a mano” e le inquadrature volutamente mosse che fanno verità ma mai novità.Questo di Botrugno e Coluccini è un film molto scritto e costruito (i personaggi parlano a mitraglia) e non ha, come detto, la profondità del racconto firmato, ma neanche la forza cinematografica e d’intrattenimento dei film di, provando però a superare l’opera d’autore grazie a un cast di tutto rispetto, tra il televisivo e il cinematografico commerciale, insomma che fa “botteghino”: da, da, fino a, tanto preciso inquanto sfrenato nei panni del coatto ripulito ma sempre coatto.