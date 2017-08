ARRIVANO I PROF - Finita la lavorazione del film

Arrivano i Prof



10/08/2017, 13:15

Sono arrivate alla conclusione le riprese del film “”, diretto da Ivan Silvestrini, scritto da Michele Abatantuono e Giorgio Glaviano, prodotto da Giannandrea Pecorelli e Matteo Levi. Una produzione Aurora film, 11 Marzo Film con Rai Cinema, uscita prevista prima metà del 2018.“Ai peggiori studenti i peggiori professori”. E’ questa la formula che l’algoritmo del Ministero trova per provare a risolvere i problemi nella scuola con il maggior numero di bocciati agli esami di maturità. A essere giudicati, nel mondo scolastico, non sono solo gli studenti, ma anche i professori, per il loro metodo di insegnamento e il loro programma didattico. Professori e studenti capiranno che esiste una possibilità per salvare l’anno scolastico e la loro scuola, obiettivo di una speculazione privata..A 10 anni da, il film è una commedia divertente e irriverente sul mondo scolastico e sugli esami di maturità.Tra gli attori del ricco cast Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Pietro Ragusa, Alessio Sakara, Shalana Santana, Giusy Buscemi e con Rocco Hunt