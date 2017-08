IL VENTO DEL NORD IX - Il Premio degli Studenti a "Tutto Quello che Vuoi"

La Giuria Studenti di "Vento del Nord" 2017



08/08/2017, 09:48

Natalia Giunti



Oltre 6 mila spettatori e ventuno titoli in una settimana sull’isola che non ha una sala cinematograficae che - grazie a Rai Cinema - ha chiuso la maratona ieri sera con La a land, evento speciale applaudito fino a notte alta nell’Arena che guarda il porto degli sbarchiDal 1°Agosto sullo schermo di fronte al mare, ancora un successo per la rassegna organizzata da Massimo Ciavarro con il coordinamento artistico di Laura Delli Colli e la collaborazione di Giovanni Spagnoletti per il Laboratorio su Cinema e Letteratura dedicato quest’anno alla scrittura per il cinema.I ragazzi dell’isola hanno scelto "" diperché “In una storia ricca di spunti suggeriti dalla realtà dei giovani riesce con grande sensibilità a mettere in scena fragilità e insicurezza dell’adolescenza spesso sottovalutate anche in famiglia. E, soprattutto, offre una chiave di lettura che abbatte distanze generazionali e pregiudizi.Un film che mostra come sia possibile scoprire valori autentici e preziose occasioni di scambio nel rapporto tra i due protagonisti - un anziano poeta colpito dalle smemorie dell’alzheimer e un ragazzo in cerca di identità- che incontrandosi scoprono che la confidenza, il rispetto, la qualità dei sentimenti sono un’iniezione di fiducia che diventa la vera ricchezza di uno scambio che vale, per la vita. Un ‘tesoro’ da non dimenticare”.Questa la motivazione, letta nella serata finale de "" che ha concluso la sua nona edizione a Lampedusa, sotto le stelle e l'eclissi di Luna, con il grazie ai ragazzi, in un videomessaggio, del regista del film,. Dai giovani della giuria, i protagonisti -con i film- di questa rassegna senza red carpet né mondanità, la vera sorpresa di quest’edizione della manifestazione che propone lettura e cinema ai liceali dell’isola insieme a SIAE: “A noi, che a Lampedusa viviamo senza una vera sala cinematografica aperta tutto l’anno, questa rassegna continua a insegnare in modo speciale l’importanza di poter condividere il piacere di una visione di gruppo, con un dibattito e un’analisi insieme che, dopo il film, ci porta lontano ma ci lascia anche guardare meglio dentro di noi. Un ‘esperimento’ che abbiamo amato e vorremmo proseguire anche d’inverno, oltre la rassegna che già aspettiamo per il prossimo anno” .Condividono la riflessione della Giuria di quest’edizione anche tanti liceali dell’isola che da oggi, chiusa la manifestazione organizzata da Massimo Ciavarro -con la direzione artistica di Laura Delli Colli e la collaborazione del prof. Giovanni Spagnoletti,- hanno avuto da LampedusaCinema già in dotazione una prima ‘base’ per lavorare sempre meglio, oltre la rassegna, sui film di quest’ultima annata che potranno rivedere, grazie a Rai Cinema, anche d’inverno.I titoli della selezione: film e documentariIl Vento del Nord ha proposto una selezione di titoli italiani dell’ultima stagione: L’ora legale e Indivisibili , Tutto quello che vuoi, Fiore, L’estate addosso, In guerra per amore, Smetto quando voglio–masterclass, Sicilian Ghost Story, Beata ignoranza: Evento speciale di chiusura dedicato al musical, è stato La la land, premiato agli ultimi Oscar®. La rassegna ha applaudito inoltre il film storico su Fiorello La Guardia Noi eravamo, documentari come Il pugile del Duce e Nessuno ci puo’ giudicare, sui ‘musicarelli’ anni Sessanta, proposo in chiusura con La la land, e un omaggio speciale a Ugo Tognazzi, alla presenza di sua figlia, Maria Sole Tognazzi, con Ritratto di mio padre. Infine The space between con un cast giovane e popolare in cui spicca in coproduione con l’Australia un attore popolarissimo nella nostra fiction come Lino GuancialeMigrarti a Lampedusa e altri ‘corti’Dalla selezione della prima edizione di Migrarti LampedusaCinema ha proposto il corto vincitore No borders e La viaggiatrice , e sempre sul tema delle migrazioni con uno sguardo particolarmente attento al femminile , Moby Dick, con Kasia Smutniak, vincitore del Nastro d’Argento per Il corto 2017. Ancora in programma due corti particolarmente interessanti per il clima di integrazione che si respire sull’isola: Religions e Le ali velate.Dedicato ai bambiniCome sempre una proiezione speciale quest’anno la sera del 5 Agosto è stata offerta a bambini in coincidenza con l’evento di solidarietà promosso da ‘Every child is my child’ con il concerto spettacolo di Vulci per i bambini della Siria. Per i più piccoli spettatori di Lampedusa, uno dei successi dell’ultima stagione : il film di animazione Lego BatmanDice Massimo Ciavarro: “Ancora una volta sulla terra più a Sud d’Italia LampedusaCinema ha riportato anche per il 2017, con il grande schermo acceso davanti al mare della solidarietà, anche il respiro, o’scià come dicono i lampedusani, di un cinema che ancora una volta è stato, insieme, documento, intrattenimento e perchè no, anche il mezzo per portare tra gli spettatori di un’isola speciale, la leggerezza di un sorriso”.“Un cinema che unisca idealmente l’isola e la sua gente alla terraferma,” aggiunge Laura Delli Colli “in un evento che, oltre i valori e i problemi dell’accoglienza, si trasformi, di anno in anno, per Lampedusa, anche in un’occasione di divertimento, siglando con le sue serate il nuovo corso di un’Italia cinematografica che, almeno d’estate, non dimentichi gli spettatori più a Sud d’Italia”.Cinema per sorridere ma anche impegno, dunque, in un luogo –sottolinea Giovanni Spagnoletti- “che ha fatto dell’accoglienza uno stile di vita, sia nella convivenza con i migranti che nel modo di far sentire a casa in un’isola davvero speciale i turisti che cercano in una vacanza diversa la qualità e la serenità di un’oasi naturale di impareggiabile fascino nella sua semplicità e nella sua anima profonda.”