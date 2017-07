ORTIGIA FILM FESTIVAL - Marco Giallini in Giuria

Marco Giallini, selfie con i fans Festival all'Ortigia Fiml Festival



22/07/2017, 13:35

Stefano Amadio



"È la prima volta che faccio il giurato, e ho giurato che è l’ultima… no scherzo… ho visto tutti i film, malgrado sia arrivato in ritardo per finire il film di Paolo Genovese. Una bella esperienza anche perché Ortigia ed è bella ed è la seconda volta che vengo. I film sono, chi più chi meno, tutti interessanti"."Sì,è andato molto bene ma io avevo già fatto tante cose di successo. Possono chiamare Rocco uno che ha trent’anni e che ha fatto una serie… io ho fatto tante cose anche prima"."Assolutamente. Credo che cominceremo le riprese all’inizio di settembre per due mesi. Sono molto contento perché Rocco è un personaggio al quale sono molto legato""Benissimo.è piccola ma bella, a girarla tutta ci ho messo molto solo perché io non vado a piedi, faccio solo il percorso dall’hotel al tabaccaio… e il bar la mattina. Ma io ho girato bene dovunque, non c’è stato un posto dove non ho girato bene… sono sempre stato bene e poi io mi adatto, sono uno che se ha un hotel a 5 stelle lusso e l’autista a disposizione si adatta a tutto…""No, infastidito no. Diciamo che però non sono uno sciatore, un grandissimo amante dell’acqua gelata… la neve è stupenda ma poi quando ci cadi con il culetto in mezzo… quando si scioglie alla fine sei bagnato. Però devo dire posti bellissimi e la gente che mi amava, ecco. Penso quando tornerò su, a Piazza Chanoux, mi avranno fatto una sorta di monumento di cartapesta... ci sarò, e mi hanno promesso questo monumento”