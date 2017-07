I CENTO PASSI - Su TV2000 il 28 luglio

Luigi Lo Cascio ne "I Cento Passi"



23/07/2017, 18:43

Il 9 maggio del 1978, mentre l’Italia è sotto choc per il ritrovamento a Roma del cadavere di Aldo Moro, in un piccolo paesino della Sicilia affacciato sul mare, Cinisi, a 30 km da Palermo, muore dilaniato da una violenta esplosione Giuseppe Impastato. Ha 30 anni, è un militante della sinistra extraparlamentare e sin da ragazzo si è battuto contro la mafia, denunciandone i traffici illeciti e le collusioni con la politica. A far uccidere Impastato è il capo indiscusso di Cosa Nostra negli anni Settanta, Gaetano Badalamenti, bersaglio preferito delle trasmissioni della Radio libera che egli ha fondato a Cinisi.Cento passi separano, in paese, la casa degli Impastato da quella dell’assassino di Peppino, Tano Badalamenti, come ricorda il titolo del film diche ha fatto conoscere al grande pubblico, attraverso il volto di, la figura di Peppino Impastato, in onda su Tv2000 venerdì 28 luglio 2017 alle 21.05.