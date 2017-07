VENEZIA 74 - I film restaurati di Venezia Classici

Il regista Giuseppe Piccioni



18/07/2017, 16:54

Sarà il regista italiano(Fuori dal mondo, Luce dei miei occhi, Questi giorni) a presiedere la Giuria di studenti di cinema che – per la quinta volta – assegnerà iper ile per ilTra i diversi capolavori restaurati di Venezia Classici della 74. Mostra, saranno ad esempio presentati: "" di Bernardo Bertolucci (1976), "" di Michelangelo Antonioni (1964, Leone d’oro alla Mostra di Venezia), ""i (1954) e "" (1954, Leone d’argento alla Mostra di Venezia) di Kenji Mizoguchi, "" di Nacer Khemir (1984), "" di Raoul Walsh (1956), "" di Claude Chabrol (1962), "" di Miloš Forman (1963), "" di Steven Spielberg (1977), "" di Mike De Leon (1982) e "" di John Landis (1985).Lasi terrà al Lido dal 30 agosto al 9 settembre 2017, diretta dae organizzata dalla Biennale presieduta daè la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima mondiale, con crescente successo, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo. Curata da Alberto Barbera con la collaborazione di Stefano Francia di Celle, Venezia Classici presenta inoltre una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori. La Giuria presieduta da Giuseppe Piccioni è composta da 26 studenti - indicati dai docenti - dell’ultimo anno dei corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e della veneziana Ca’ Foscari.Les baliseurs du désert / El-haimoune (Wanderers of the Desert) [I figli delle mille e una notte]di Nacer Khemir (Tunisia, Francia, 1984, 95’, Colore)Restauro: Cinémathèque royale de BelgiqueBatch ‘81di Mike De Leon (Filippine, 1982, 108’, Colore)Restauro: Asian Film ArchiveČerný Petr (Black Peter) [L’asso di picche]di Miloš Forman (Cecoslovacchia, 1963, 89’, B/N)Restauro: Národní filmový archivChikamatsu monogatari (A Story from Chikamatsu) [Gli amanti crocifissi]di Kenji Mizoguchi (Giappone, 1954, 102’, B/N)Restauro: Kadokawa Corporation, The Film Foundation in collaborazione con The Japan FoundationClose Encounters of the Third Kind [Incontri ravvicinati del terzo tipo]di Steven Spielberg (Stati Uniti, 1977, 137’, Colore)Restauro: Sony Pictures EntertainmentDaïnah la métissedi Jean Grémillon (Francia, 1932, 48’, B/N)a seguire Zéro de conduite – giornalieri di Jean Vigo (Francia, 1933, 20’, B/N)Restauro: Gaumont con il supporto di Centre national du cinéma et de l’image animéeDeux ou trois choses que je sais d’elle (Two or Three Things I Know About Her) [Due o tre cose che so di lei]di Jean-Luc Godard (Francia, 1967, 87’, Colore)Restauro: Argos Films con il supporto di Centre national du cinéma et de l’image animéeIdi i smotri (Come and See) [Và e vedi]di Elem Klimov (Urss, 1985, 143’, Colore)Restauro: Mosfilm (produttore del restauro, Karen Shakhnazarov)Into the Night [Tutto in una notte]di John Landis (Stati Uniti, 1985, 115’, Colore)Restauro: Universal PicturesOchazuke no aji (Flavor of Green Tea Over Rice) [Il sapore del riso al tè verde]di Yasujirō Ozu (Giappone, 1952, 115’, B/N)Restauro: Shochiku Co., Ltd.L’oeil du malin (The Third Lover) [L’occhio del maligno]di Claude Chabrol (Francia, 1962, 91’, B/N)Restauro: Studiocanal con il supporto di Centre national du cinéma et de l’image animéeThe Old Dark House [Il castello maledetto]di James Whale (Stati Uniti, 1933, 72’, B/N)Restauro: Cohen Film Collection / Cohen Media GroupThe Revolt of Mamie Stover [Femmina ribelle]di Raoul Walsh (Stati Uniti, 1956, 93’, Colore)Restauro: 20th Century FoxSanshō dayū (Sansho the Bailiff) [L’intendente Sansho]di Kenji Mizoguchi (Giappone, 1954, 126’, B/N)Restauro: Kadokawa Corporation, The Film Foundation con la collaborazione di The Japan FoundationA completamento della sezione, verrà presentata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.