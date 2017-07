ROSETO OPERA PRIMA XXII - Rocio Munoz Morales madrina della serata conclusiva

Rocio Munoz Morales



06/07/2017, 16:00

La bellissimasarà la madrina della serata conclusiva diXXII edizione (9 - 15 liglio 2011) assieme all’attoreNata a Madrid, Rocío è uno dei volti emergenti del cinema, della tv e della moda a livello internazionale.Inizia a studiare ballo sin da bambina aggiudicandosi innumerevoli premi in competizioni internazionali.Nel 2006, prende parte al tour mondiale del famoso cantante Julio Iglesias, con il quale lavora per diversi anni in tour per tutto il mondo. Nel 2009 debutta nella serie televisiva La pecera de Eva. Nel 2010 viene scelta per interpretare il ruolo della protagonista femminile nell’adattamento spagnolo di Casi Ángeles, serie argentina di grande successo che le consente di vivere per un lungo periodo in America Latina. Prende parte alla serie Ángel O Demonio per il canale spagnolo Telecinco, serie molto fortunata che le consente di farsi notare come attrice e grazie alla quale inizia a prendere parte ad altri importanti progetti.Va segnalata la sua ultima performance televisiva in Spagna come protagonista della commedia Todo Es Posible En El Bajo.Nonostante negli ultimi anni Rocío abbia tralasciato il lavoro come modella per dedicare tutto il suo tempo alla recitazione, restano tante le collaborazioni con i diversi stilisti che la definiscono “la perfetta combinazione tra eleganza naturale e simpatia”. Numerose sono le riviste per le quali posa: Elle, Vogue, Woman, Telva, Glamour o Yo Donna; inoltre è l’immagine di importanti brand come: Solac, L’Oreal, H&S, Nescafé, Hello Kitty, Palmolive, Disney, Pilar Vidal, Amelia Botero, e molte altre. Nel 2012 debutta al cinema italiano nella commedia Immaturi: Il viaggio prodotta da Lotus Production e Medusa, e diretta da Paolo Genovese. Nel 2013 è impegnata nelle riprese del film d’azione tedesco The Glorious Seven, diretto da Harald Franklin, tuttora in produzione.Nel 2014, inizia le riprese della serie televisiva Un Passo Dal Cielo, prodotta da Lux Vide per Rai 1, a fianco di Terence Hill in onda dal giorno 8 Gennaio 2015 su RaiUno.In occasione del Festival di Sanremo 2015, Rocio ha calcato il palcoscenico dell’Ariston al fianco di Carlo Conti.