EVENTO VASCO ROSSI - Grande successo live ed al cinema per "Modena...Modena Park"

Modena...Modena Park



03/07/2017, 15:04

Un successo senza precedenti per l’attività svolta da SIAE in occasione di "", il grandioso concerto di, in cui la Società è stata partner tecnico per implementare tutte le best practice anti secondary ticketing.“Grazie ai controlli effettuati a monte sui biglietti venduti, al presidio costante delle biglietterie e a quelli sul territorio, siamo riusciti a limitare ed arginare notevolmente la piaga del secondary ticketing, contenendo il fenomeno entro il 5-6 % contro il 20-25% di altri eventi recenti – commenta Gaetano Blandini, direttore generale di SIAE. – Per mesi, di concerto con gli organizzatori, 45 persone del nostro staff hanno lavorato sul territorio e a partire dalla sera del 30 giugno direttamente a Modena, presidiando continuativamente ognuno dei 12 varchi di accesso del pubblico al Modena Park, utilizzando per la prima volta, in via sperimentale, un innovativo sistema di controllo della regolarità dei titoli di accesso”.D'intesa con la Guardia di Finanza del comando provinciale di Modena, sono state effettuate attività di reciproco supporto finalizzate all'individuazione di biglietti falsi o contraffatti. Nell'ambito delle attività svolte congiuntamente, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza numerosi titoli di ingresso falsi o contraffatti individuati da SIAE al momento dei controlli.Per "" del 1° luglio sono stati emessi 225.000 biglietti; per seguire l’evento nei cinema sono stati venduti più di 51 mila titoli di ingresso (dato ancora parziale); su RAI 1 la diretta è stata seguita da una media di 5,6 milioni di spettatori. Grandissima affluenza anche per le proiezioni gratuite organizzate nelle diverse piazze italiane: a Rimini, ad esempio, sono state rilevate da SIAE ben 12.045 presenze; a Zocca 975; a Genova 1.053; a Elba 2.500. Inoltre sul territorio sono stati realizzati 13 eventi all’aperto con diretta RAI che hanno registrato 3.750 presenze." – continua Blandini. - "".Da evidenziare infine un altro record per il grande raduno di Modena: l’evento "", è il primo concerto LIVE in Italia in cui è stato compilato il borderò digitale mioBorderò di SIAE mediante la App in beta testing.