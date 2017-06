LA NOTTE LAVA LA MENTE - In concorso alla seconda edizione dell'Aqua Film Festival

Una scena di "La Notte Lava la Mente"



21/06/2017, 14:13

" č un documentario non narrativo ispirato alla serie del fotografo Mario Giacomelli che ha ambientato la sua ricerca fotografica d'arte nella zona di Senigallia in provincia di Ancona dove ha sempre vissuto per tutta la vita." - cosė presente il suo lavoro il registaIl filmato č una produzione Videoartevirale di Firenze ed č in selezione ufficiale alla seconda edizione dell'dell'Isola d'Elba nella sezione Corti. La proiezione č prevista venerdė 23 giugno 2017 alle ore 18:00 nella Sala Grande del Cinema Nello Santi di Portoferraio, Isola d'Elba (Livorno).