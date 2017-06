Al cinema la diretta di Vasco Modena Park

Vasco Rossi



09/06/2017, 18:58

Il 1° luglio alle 20.00 in 47 multisale del circuito UCI Cinemas sarà proiettata la diretta di Vasco Modena Park, il tanto atteso concerto di Vasco Rossi che si svolgerà presso il Modena Park in grado di accogliere un pubblico di 220 mila persone. È la prima volta che il Parco Ferrari apre le sue porte a un concerto rock, che ha per giunta stabilito il record mondiale di clienti paganti per un unico concerto. Il regista live del concerto è Pepsy Romanoff, lo stesso degli ultimi video delle canzoni di Vasco Rossi e del film girato a Napoli. La proiezione di Vasco Modena Park è un appuntamento imperdibile: un vero e proprio film composto da 40 videoscenografie che scorrono durante il concerto e nelle quali saranno coinvolti i fan iscritti al Blasco fanclub. Il superpalco firmato Giò Forma è largo 150 metri, completo di effetti di luce tecnologicamente avanzati e di 5 schermi per un totale di 1500 metri quadri di schermi. Inoltre i fan che sceglieranno di seguire comodamente il concerto dalle poltrone del Circuito potranno godere di un preshow dedicato.Le sale che proietteranno Vasco Modena Park il 1° luglio alle ore 20:00 sono: UCI Alessandria, UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Catania, UCI Curno (BG), UCI Orio (BG), UCI Certosa (MI), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Cinemas Showville Bari (BA), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Messina, UCI Mestre, UCI MilanoFiori (MI), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Montano Lucino (CO), UCI Palermo, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Red Carpet Matera, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Senigallia (AN), UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Venezia Marcon, UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Porto Sant’Elpidio (FM), UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), Multisala Gloria by UCI Cinemas, UCI Gualtieri.