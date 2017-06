Dal 15 al 17 giugno la XIII edizione di Parlare di Cinema a Castiglioncello

Valentina Lodovini



08/06/2017, 12:02

Toni Servillo, Carla Signoris, Valentina Lodovini e Roberto DePaolis, Selene Caramazza, Simone Liberati e Barbora Bobulova sono gli ospiti adal 15 al 17 giugno. La rassegna diretta da Paolo Mereghetti, riconferma la sua caratteristica: offrire al pubblico di appassionati la possibilità di incontrare chi il cinema lo fa concretamente, sullo sfondo di Castiglioncello, uno tra i luoghi più amati da attori, registi, sceneggiatori che hanno fatto la storia del cinema italiano.Giovedì 15 inaugurazione della mostra fotografica dal titolo Il cinema che legge con Valentina Lodovini prestigiosa madrina. Curata da Antonio Maraldi la mostra è composta da immagini “di lettura cinematografica”, ossia personaggi del nostro grande cinema colti mentre leggono nelle pause di lavorazione e non solo. Si tratta di materiali suggestivi che provengono da preziosi archivi grazie alla collaborazione tra la Biblioteca Malatestiana e il Centro Cinema Città di Cesena.La mostra allestita presso la Galleria La Virgola in piazza della Vittoria a Castiglioncello sarà inaugurata giovedì 15 giugno alle ore 19.00. Dal 16 al 18 giugno sarà aperta con orario 17.00 – 23.00 e dal 19 al 25 giugno con orario 18.00 22.00. L’ingresso è gratuito.In serata proiezione di "" di Roberto DePaolis, appena presentato con successo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes.Venerdì 16, nello spazio dedicato agli esordienti è previsto l’incontro di Paolo Mereghetti con Roberto DePaolis e i suoi interpreti: Selene Caramazza, Simone Liberati e Barbora Bobulova. In serata proiezione di "" di Francesco Amato con Toni Servillo e Carla Signoris.Sabato 17 Paolo Mereghetti parla del lavoro dell’attore con i protagonisti del film "": Toni Servillo e Carla Signoris. Per la serata conclusiva verrà presentata la sorprendente commedia "" di Rama Burshtein.Gli incontri mattutini a cura di Antonello Catacchio, sono dedicati a Ken Loach con il supporto del lavoro di Louise Osmond dal titolo "". Grazie al documentario conosciamo lo studente Ken, il giovane idealista Ken, il regista televisivo Ken, il narratore della classe operaia che ottantenne vince la Palma d’oro con Io, Daniel Blake.I seminari si svolgeranno presso la saletta polivalente del Centro culturale Le Creste venerdì 16 giugno e sabato 17 giugno dalle ore 10.30. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili.