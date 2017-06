CHECCO ZALONE - 40 anni da Campione!

Luca Medici, "Checco Zalone", compie 40 anni



03/06/2017, 10:49

Natalia Giunti



Quando c’è lui il cinema italiano sembra andare a gonfie vele. Quattro film all’attivo come protagonista assoluto e autore e ben 173 milioni di euro all’attivo.è nato a Bari il 3 giugno 1977. I suoi film, diretti dall’amico, attirano milioni di spettatori facendo felice tutta la catena produttiva del nostro cinema: dagli attori (tanti e scelti con cura) che lavorano con lui, al produttore, alla distribuzione Medusa fino agli esercenti che lo hanno piazzato (a ragione) in ogni sala possibile." del 2009, "" del 2011, "" 2013 e "" del 2016, i quattro titoli che hanno sbancato il botteghino in un crescendo che ha portato l’ultimo ad essere il maggior incasso italiano di sempre.La notorietà data dalla tv come comico a Zelig, ma sicuramente di più la sua capacità di raccontare l’Italia senza alcun pietismo ma sapendo, come nella tradizione della nostra commedia, sono gli elementi che lo hanno reso così amato e seguito dal nostro pubblico. Nei suoi film si percepisce una libertà che non tutti gli autori hanno, data certo da un potere contrattuale facilmente comprensibile, ma anche da un’originalità di pensiero lontana dalla banalità. Semplice sì, ma non ovvio o scontata.L’attesa è per la fine dell’anno, inizio 2018, quando arriverà nei cinema il suo nuovo film, sempre diretto da Nunziante, "".Intanto auguri di buon compleanno!