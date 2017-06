CA20 - CI VUOLE UN FIORE, una bella storia italiana

03/06/2017, 08:52

Carlo Griseri



Tra Zavattini e Galeano (sua la bella citazione finale: ""), il documentario "" diè un viaggio negli orti urbani del quartiere Garbatella a Roma.Una piccola e bella storia italiana, che come spesso capita nel nostro paese non parte dall'alto, dalle istituzioni, ma dal basso. E, nonostante molte difficoltà e l'apparente impossibilità, riesce a vivere e diventare esempio."La terra va amata", si dice a inizio documentario, e sicuramente la amano i protagoniti di "", contadini urbani che in piccoli appezzamenti (anche sopra il cemento!) sono riusciti a far nascere orti in città, e ora provano a vivere del loro lavoro.Il primo orto urbano allarisale al 2008, il quartiere è il più antico di Roma. Una terra desolata e ghiaiosa è diventata fertile, il lavoro da fare è sempre tanto ma la passione (con i risultati ottenuti) aiuta.Una Roma sconosciuta, un esempio per fortuna non unico nelle nostre città ma che nella Capitale, così ci viene raccontato, ha trovato fortuna tanto da trasformarla nel "".