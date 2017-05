CANNES 70 - Antonello Novellino presenta al Market "Demonios tus Ojos"

21/05/2017, 14:29

Dopo la proiezione ad altri festival internazionali, lunedi 22 maggio 2017 a Cannes viene proiettato il film prodotto dal regista/produttore italiano Antonello Novellino: "" ("") nel Cannes Market Screening, Gray 3, alle 14:00h.La pellicola del regista Pedro Aguilera č una co-produzione ispano-colombiana di Antonello Novellino e Cristina Gallego (Ciudad lunare, Colombia, L'abbraccio del serpente - candidato agli oscar 2016) come produttori, e Jorge Manrique Behrens (Carmelita Films) come produttore associato. E' interpretato da Ivana Baquero (Le cronache di Shannara, Il club Misunderstood,) che ha vinto il Goya per la migliore attrice per Il Labirinto di fauno e Julio Perillán (Lazarus Progetto, Mindscape, Frágil). Fanno parte del cast anche Nicolás Coronado (Pasaje al amanecer, El bosque de la felicidad), Lucía Guerrero (Grupo 7, Perdona si te llamo amor), Elisabet Gelabert (Magical girl, Los tontos y los estúpidos, Te doy mis ojos) e Juan Pablo Shuk (Narcos, No habrá paz para los malvados, Combustión)., campano-lucano trapiantato a Madrid, ha fatto negli anni un passaggio evolutivo da regista a produttore esecutivo di diversi film internazionali.Il film "" da lui prodotto e distribuito dalla Good Films entra finalmente anche nelle sale spagnole e sud americane. Dopo i festival europei, e soprattutto il debutto mondiale nella sezione ufficiale al concorso dell'International Film Festival Rotterdam 2017, arriva finalmente l'ingresso nei cinema, dal 12 maggio č presente nelle sale spagnole e per le vendite internazionali con Stray Dogs