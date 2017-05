BELLARIA FILM FESTIVAL 35 - Il programma del 28 maggio

28/05/2017, 08:00

AstraOre 15:00Concorso Italia DocSopra il Fiume di Vanina Lappa (Italia 2016, 74 minuti)presenta il film Vanina LappaAstraOre 16.30Concorso Italia DocVita Nova di Danilo Monte e Laura D’Amore (Italia 2016, 80 minuti)presentano il film Danilo Monte e Laura D’AmoreSmeraldoOre 17:00Concorso Casa Rossa Art DocPlayback. Il caso Malien di Roberto Giglio (Italia 2016, 52 minuti)prima visione italianapresenta il film Roberto GiglioAstraOre 18.30Evento speciale #BFF35Lascia Stare i Santi di Gianfranco Pannone (Italia 2016, 75 minuti)presenta il film Gianfranco PannoneParco La Casa Rossa di Alfredo PanziniOre 21:00PREMIAZIONI 35° BELLARIA FILM FESTIVALAl termine di quattro giorni di proiezioni, il 35° Bellaria Film Festival premia i film vincitori dei due concorsi Italia Doc e Casa Rossa Art. Sono diciotto in film in competizione per i due premi principali e le due menzioni intitolate a Gianni Volpi e Paolo Rosa.STEFANO BOLLANI MEETS BUSTER KEATONsonorizzazione live del film Come vinsi la guerra di Buster Keaton e Clyde Bruckmancon Buster Keaton e Marion Mack (Stati Uniti 1926, 70')musiche originali dal vivo: Stefano Bollani