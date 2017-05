"Love is All. Piergiorgio Welby, Autoritratto" a La Compagnia di Firenze

12/05/2017, 13:48

", è il docufilm di Francesco Andreotti e Livia Giunti, presentato al Festival dei Popoli nel 2015, che sarà in programmazione domenica 14 maggio 2017 (ore 21.00) al Cinema La Compagnia di Firenze (Menzione Speciale per l'attenzione al sociale ai Nastri d’Argento 2017). Un'opera che racconta in modo inedito, ripercorrendo la sua vita prima della malattia, la distrofia muscolare progressiva, che lo ho colpito fin dall'adolescenza.L'infanzia e il bel rapporto con il padre, i viaggi sognati e quelli realizzati, l'amore per Mina e quello per l'arte, vengono raccontati in prima persona attraverso immagini di repertorio e animazioni, con uno stile a tratti sperimentale e di taglio quasi videoartistico. I familiari e gli amici intervistati rimangono fuori dalla macchina da presa, si sentono solo le loro voci che si mescolano alle note della colonna sonora, firmata da Tommaso Novi, lasciando come unico vero protagonista Piergiorgio, conosciuto da molti solo per le immagini degli ultimi strazianti istanti di vita, e che in questo film viene mostrato per quello che era davvero: un fine intellettuale, un artista di talento, un grande uomo. "" è un ritratto che tende all’autoritratto e nasce da nove anni di 'pedinamento' del protagonista; è un omaggio sentito e un poetico inno alla vita, che gli autori gli hanno dedicato.ha lottato fino all'ultimo per 'morire senza soffrire', ed è diventato in Italia il portavoce della battaglia per una nuova legislazione sul 'fine vita'.Il suo pensiero, pubblicato sul sito www.associazionelucacoscioni.it , è sintetizzato in queste parole: "".Alla proiezione di "" saranno presenti, oltre a Mina Welby, vedova di Piergiorgio alcuni membri dell'associazione Luca Coscioni, con un tavolo informativo sulle proprie attività e in particolare sul fine vita e il testamento biologico. Introduce il film Alberto Lastrucci, direttore del Festival dei Popoli