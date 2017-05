Dall'8 maggio tornano i Ritratti di "Visioni di Cine(ma) Indipendente"

07/05/2017, 14:20

Prenderà il via lunedì 8 maggio 2017, per concludersi l'11, il nuovo appuntamento con " Visioni di Cine(ma) Indipendente". Dopo il successo dell'iniziativa svoltasi lo scorso marzo, il Circolo del Cinema "Cesare Zavattini" di Reggio Calabria promuove la quinta edizione della rassegna (denominata "(Ri)tratti di Visioni di cine(ma) indipendente"), che avrà un protagonista d'eccezione: il regista FRANCO PIAVOLI, cui sarà dedicata una retrospettiva e che sarà ospite della manifestazione, insieme a LUCA FERRI (che a Piavoli ha dedicato una delle sue opere più importanti, "", realizzata insieme a Claudio Casazza), del quale saranno proposte alcune delle ultime produzioni.Quattro giorni intensi di proiezioni e di incontri con il pubblico, ospitati anche stavolta presso la Residenza universitaria di Via Roma, in un'ottica di coinvolgimento della città e degli studenti.Gli incontri vedranno, inoltre, la partecipazione di importanti critici e addetti ai lavori, come il direttore del settimanale Film Tv, GIULIO SANGIORGIO.Al centro dell'iniziativa del Circolo Zavattini, che si pone come momento di riflessione ed approfondimento dei temi riguardanti la cinematografia indipendente, sarà dunque il più rilevante nome del settore, Franco Piavoli: un regista che prima di altri ha apportato una visione innovativa, propria, molto legata al paesaggio ed al territorio, elementi che costituiranno il tema centrale della rassegna.Una riflessione che sarà ispirata anche dall'opera di Piavoli, che sarà proposta nell'arco delle quattro giornate, comprendendo anche il suo ultimo film, "", del 2016.Il tema cinema e paesaggio torna anche nella produzione di Luca Ferri, di cui verranno proiettati anche alcuni cortometraggi, tra cui "", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.