FLORENCE - Meryl Streep "stonata" in home video

05/05/2017, 10:28

È disponibile da oggi in DVD e Blu Ray Lucky Red - distribuito da CG Entertainment per Mustang Entertainment - “” la commedia diretta dal regista di “The Queen” e “Philomena”,La strepitosa ed esilarante interpretazione di Meryl Streep nel ruolo di Florence Foster Jenksin ha fatto ottenere alla pluripremiata attrice la candidatura ai Golden Globes e la sua ventesima nomination ai premi Oscar®.“Florence” ha conquistato il pubblico grazie ad una storia divertente ed intensa che parla di amore, di musica e della realizzazione dei nostri sogni.Nel 1944 l’ereditiera Florence Foster Jenkins è tra le protagoniste dei salotti dell'alta società newyorchese. Mecenate generosa, appassionata di musica classica, Florence, con l'aiuto del marito e manager, l'inglese St. Clair Bayfield, intrattiene l'élite cittadina con incredibili performance canore, di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per chiunque l'ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito, Florence non saprà mai questa verità. Solo quando Florence deciderà di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall, senza invitati controllati, St. Clair capirà di trovarsi di fronte alla più grande sfida della sua vita.Video HD 1080 24p 16/9 2.35:1Audio DTS HD Master Audio 5.1 Italiano - DTS HD Master Audio 5.1 IngleseSottotitoli Italiano, italiano n/uExtra I costumi, Dalla sceneggiatura allo schermo, Le musiche, "Ours is a happy world", Scene tagliate, Trailer